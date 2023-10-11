مدير الدوري السعودي: لا أحد يتعرض لضغوط.. وصلاح مرحب به في أي وقت

تحدث النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للدوري السعودي، عن إمكانية قدوم اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لدوري روشن مستقبلًا.

اتحاد جدة السعودي كان يحاول ضم صلاح في الانتقالات الصيفية الماضية، ورفض ناديه عرضًا رسميًا في الأيام الأخيرة من الميركاتو لضمه.

وقال إيمينالو في حواره مع شبكة “tz” الألمانية عن صلاح: “محمد صلاح مُرحب به في الدوري السعودي في أي وقت”.

وأضاف: “لا أحد يتعرض لضغوط أو الإجبار على المجيء، إذا أراد الناس القدوم وكانت هناك فرصة للعمل على ذلك مع الأندية بطريقة محترمة ومهنية للغاية، فسنكون سعداء جدًا بوجوده، صلاح المفضل شخصيًا بالنسبة لي”.

🎙️Michael Emenalo, Fußball-Direktor der Saudi Pro League, im Interview auf die Frage, wann er Mo Salah von Liverpool in die Liga holt: „Mo ist jederzeit willkommen. Aber niemand wird unter Druck gesetzt oder gezwungen, zu kommen. Wenn jemand hierher möchte und es eine Möglichkeit… — Philipp Kessler (@kessler_philipp) October 11, 2023

وخاض نادي اتحاد جدة مراحل عديدة من المفاوضات مع نادي ليفربول من أجل التعاقد مع محمد صلاح، وتقدم بأكثر من عرضٍ مغرٍ للحصول على خدماته ووصلت قيمة الصفقة إلى 215 مليون جنيه إسترليني.