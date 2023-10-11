الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدير الدوري السعودي: لا أحد يتعرض لضغوط.. وصلاح مرحب به في أي وقت

صلاح
صلاح

تحدث النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للدوري السعودي، عن إمكانية قدوم اللاعب المصري العالمي محمد صلاح،  لاعب ليفربول الإنجليزي، لدوري روشن مستقبلًا.

اتحاد جدة السعودي كان يحاول ضم صلاح في الانتقالات الصيفية الماضية، ورفض ناديه عرضًا رسميًا في الأيام الأخيرة من الميركاتو لضمه.

وقال إيمينالو في حواره مع شبكة “tz” الألمانية عن صلاح: “محمد صلاح مُرحب به في الدوري السعودي في أي وقت”.

وأضاف: “لا أحد يتعرض لضغوط أو الإجبار على المجيء، إذا أراد الناس القدوم وكانت هناك فرصة للعمل على ذلك مع الأندية بطريقة محترمة ومهنية للغاية، فسنكون سعداء جدًا بوجوده، صلاح المفضل شخصيًا بالنسبة لي”.

وخاض نادي اتحاد جدة مراحل عديدة من المفاوضات مع نادي ليفربول من أجل التعاقد مع محمد صلاح، وتقدم بأكثر من عرضٍ مغرٍ للحصول على خدماته ووصلت قيمة الصفقة إلى 215 مليون جنيه إسترليني.

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