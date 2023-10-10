صلاح ومرموش آخر المنضمين لتدريبات الفراعنة فى الإمارات

تكتمل صفوف المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، خلال مران اليوم الذى يقام فى السابعة مساء بانضمام الثنائى المحترف محمد صلاح وعمر مرموش، بعد مشاركة الرباعى محمود تريزيجيه ومصطفى محمد وطارق حامد ومحمد الننى خلال مران الأمس، وذلك استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر خلال معسكر الفراعنة الذى انطلق أمس ويستمر حتى يوم 17 أكتوبر الجارى.

واستقرت بعثة الفراعنة أمس فى مدينة العين الإماراتية، بعد رحلة سفر استمرت 4 ساعات حيث غادرت الطائرة الخاصة التى أقلت لاعبى الفراعنة مطار القاهرة فى التاسعة صباحاـ ووصلت فى الواحدة ظهرا، حيث خلد اللاعبون للراحة بفندق الإقامة قبل خوض أول مران لهم فى السابعة من مساء أمس.

وضمت قائمة الفراعنة جميع اللاعبين المحليين الذى وقع عليهم اختيار البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للفراعنة، للمشاركة فى وديتى زامبيا والجزائر، على ان ينضم المحترفين لقائمة لمعسكر الفراعنة فى الامارات مباشرة وفقا للترتيبات التى جرت خلال الأيام الماضية.

منتخب مصر يخوض وديتين أمام زامبيا والجزائر

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر يومى 12 و16 أكتوبر الجارى، فى اطار استعدادات المنتخبات الثلاث لخوض فعاليات بطولة أمم افريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل، على ان تعود بعثة الفراعن للقاهرة يوم 17 أكتوبر الجارى بعد انتهاء المعسكر.

وكان أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلى آخر اللاعبين المنضمين لقائمة الفراعنة قبل ساعات قليلة من السفر، كبديل لإمام عاشور الذى تعرض لإصابة مفاجئة خلال مباراة الأهلى مع الإسماعيلى أمس، وهو الأمر الذى أزعج فيتوريا كثيرا لرغبته فى منح الفرصة للاعب ضمن التشكيلة الأساسية للفراعنة خلال وديتى زامبيا والجزائر، حتى يتم تجهيزه فى مركز صانع الألعاب للقيام بهذا الدور خلال بطولة أمم إفريقيا.

وشهد المران المسائى أمس مشاركة جميع اللاعبين المحليين، محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل ومحمد هاني وعمر كمال ومحمد حمدي وأحمد فتوح وعلي جبر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا و محمود حماده وحمدي فتحي و مصطفي فتحي وحسين الشحات ومروان حمدي.