السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي

الأهلي وسيمبا التنزاني
الأهلي وسيمبا التنزاني

مواجهة حاسمة سيخوضها فريق الأهلي، عندما يستضيف نظيره سيمبا التنزاني، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويطمح الأهلي، لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل حسم تأهله إلى الدور نصف النهائي للبطولة.

ويعد الأهلي من بين ثمانية أندية تشارك في النسخة الأولى للدوري الإفريقي لكرة القدم، إلى جانب كل من الترجي التونسي، والوداد المغربي، وصن داونز الجنوب إفريقي، وسيمبا التنزاني، ومازيمبي الكونغولي، وبيترو أتلتيكو الأنجولي، وإنيمبا النيجيري.

وستقام بطولة الدوري الإفريقي، خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر المقبل.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

سيستضيف الأهلي، نظيره سيمبا، في الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

وسيلتقي الفائز من مجموع مباراتي الأهلي مع سيمبا التنزاني، في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراتي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

وفي حال التأهل لنصف النهائي، سيخوض الأهلي، مباراة الذهاب على أرضه، على أن تجرى مباراة الإياب خارج الديار.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

ستبث مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، على العديد من القنوات العربية التي حصلت على حقوق بث البطولة بشكل مفتوح

وستنقل المباراة على قنوات أون تايم سبورتس، وأبوظبي الرياضية، والرياضية المغربية، إلى جانب عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما حصلت قناتي بي إن سبورتس، و SSC السعودية على حقوق بث الدوري الإفريقي، حيث تتم إذاعة المباريات على هاتين القناتين بشكل مشفر.

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