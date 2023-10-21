كولر يغلق ملف تجديد نجوم الأهلى.. ويهددهم بـ"عقوبات" بسبب سيمبا

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية، اليوم السبت، بعد العودة من تنزانيا ومواجهة سيمبا في ذهاب دور الثمانية للدوري الإفريقي.

وعقد كولر محاضرة فنية مع لاعبي الفريق أثناء رحلة العودة إلى القاهرة، عرض خلالها ملخصا لمواجهة سيمبا وطريقة لعبه قبل لقاء الإياب، مطالبًا بغلق ملف مباراة الذهاب.

وكشف مصدر مسئول عن أن مارسيل كولر حذر لاعبي الأهلي من السرعة التي يمتاز بها لاعبو المنافس؛ بجانب الحماس الشديد في مباراة العودة النابع من الرغبة في إقصاء بطل إفريقيا.

وأضاف المصدر، لـ"لدستور"، أن المدير الفني شدد على الجميع أن يغلق أي ملف يخص الانتقالات أو تجديد وتمديد العقود، والتركيز فقط في مباريات بطولة الدوري الإفريقي.

وأشار المصدر إلى أن كولرهدد بعض اللاعبين بعقوبات فنية ومالية حالة الخروج من البطولة أمام سيمبا، خاصة أنه منح الصلاحيات للإدارة في تعديل لوائح الفريق خلال الموسم الجاري.

طبيب الأهلي يحدد موقف المصابين من لقاء الإياب أمام سيمبا

في المقابل، أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول بنادي الأهلي، أن عمرو السولية لاعب الوسط يحتاج إلى عشرة أيام قبل العودة من جديد للتدريبات الجماعية، ولن يكون جاهزًا لمباراة الإياب أمام سيمبا التنزاني في دور الثمانية للدوري الافريقي.

وأوضح طبيب الفريق أن السولية أجرى أشعة جديدة وجاءت نتيجتها مطمئنة للغاية ويخوض حاليا المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي، بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق فى التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أحمد جاب الله، أن كريم فؤاد يحتاج إلى أسبوعين قبل العودة من جديد للتدريبات الجماعية، بينما يحتاج محمود متولى إلى أسبوع واحد فقط للعودة التدريجية للمران والمشاركة مع الفريق، بعد انتظامه بشكل جيد في التدريبات الأخيرة قبل مواجهة سيمبا التنزاني.