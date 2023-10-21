منافسا الأهلي.. بيترو أتلتيكو يستضيف صن داونز في مواجهة قوية بالدوري الإفريقي

يستضيف فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي، نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في السادسة والنصف مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (11 نوفمبر) بالعاصمة لواندا، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويطمح الفريق الأنجولي، لاستغلال عامل الأرض والجمهور، من أجل تحقيق فوز مطمئن قبل خوض مواجهة الإياب في جنوب إفريقيا.

بيترو أتلتيكو كان مهددًا بالحرمان من خوض النسخة الأولى للدوري الإفريقي، بعد أن تعرض للإيقاف من قبل الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، على خلفية اتهامات بالفساد، قبل أن يتقدم النادي بطعن على قرار الاتحاد.

وسيعول الفريق الأنجولي، بقيادة مدربه البرتغالي ألكسندر سانتوس، على جهود وقدرات العديد من لاعبيه، في مقدمتهم المهاجم البرازيلي المخضرم تياجو أزولاو، والبرتغالي ألكسندر جوديس، والجناح الأيسر، أندرسون كروز، والجناح الأيمن جيلبيرتو، ولاعب الوسط الهندوراسي جوناثان روبيو.

وعلى الجانب الآخر، يطمح صن داونز، للخروج من المباراة، بالفوز أو بالتعادل على أقل تقدير على أمل تحقيق الفوز إيابًا.

وقدم صن داونز، مستويات رائعة، خلال الموسم الماضي، حيث توج بلقب الدوري المحلي، إلى جانب وصوله إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، قبل أن يودع المنافسات على يد الوداد المغربي.

وسيعول الفريق الجنوب إفريقي، بقيادة مدربه رولاني موكوينا، على جهود وقدرات كل من الناميبي بيتر شالوليل، والأرجنتيني جونيور مينديتا، والبرازيلي لوكاس روبيرو كوستا، وسيمبا زواني، وليبوهانج مبوي.

وسيلتقي الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب، مع الفائز مع مجموع مباراتي الأهلي وسيمبا التنزاني.

وكان الأهلي، قد تعادل مع مضيفه سيمبا التنزاني، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الجمعة، على ستاد (بنجامين ماكابا) بدار السلام، في ذهاب ربع نهائي البطولة.