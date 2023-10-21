خبير تحكيمى يكشف مدى أحقية الأهلى فى الحصول على ركلة جزاء أمام سيمبا

كشف الخبير التحكيمي ياسر عبد الرؤوف، مدى أحقية الأهلي في الحصول على ركلة جزاء خلال مباراته أمام سيمبا التنزاني، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي.

وكان الأهلي قد تعادل مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "بنيامين مكابا" في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري السوبر الأفريقي.

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ياسر عبد الرؤوف: الأهلي استحق الحصول على ركلة جزاء

وقال ياسر عبدالرؤوف، الخبير التحكيمي، في تصريحات تليفزيونية: "فيما يتعلق بشأن سقوط كهربا داخل منطقة الجزاء والمطالبة بالحصول على ركلة جزاء، فإن قدم مدافع فريق سيمبا قد ارتطمت بقدم مهاجم الأهلي".

وأضاف: "الأهلي كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، وهذا الخطأ كان مؤثرًا في نتيجة المباراة".

واختتم تصريحاته: "هناك كرة أخرى ارتطمت في صدر لاعب سيمبا وليس في يده".

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي منافسه سيمبا، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي، مساء الثلاثاء المقبل.

وفي حال تأهل الأهلي سيواجه الفائز من مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي المسابقة.

الأهلي يتعادل مع سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي

وتعادل الأهلي مع مضيفه سيمبا التنزاني 2 /2، مساء الجمعة، في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وتقدم الأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق رضا سليم، قبل أن يدرك كيبو دينيس التعادل لسيمبا في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 59 سجل ساديو كانوتي الهدف الثاني لسيمبا، لكن الأهلي نجح في إدراك التعادل عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا"في الدقيقة 62.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة.

يذكر أن بطولة الدوري الأفريقي تضم 8 أندية هي الأهلي المصري وسيمبا التنزاني والوداد المغربي والترجي التونسي ومازيمبي الكنغولي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وأنيما النيجيري وبترو أتلتيكو الأنجولي.