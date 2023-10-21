السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يُغرى لاعبيه للفوز ببطولة دورى السوبر الإفريقى

الخطيب مع كولر
الخطيب مع كولر

قرر مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب، زيادة مكافأة الفوز ببطولة الدورى الإفريقى إلى 800 ألف جنيه لكل لاعب، خاصة أنها بطولة غير مدرجة في لائحة الفريق التي وقع عليها اللاعبون قبل انطلاق الموسم الجاري، سواء المحلية أو المشاركات القارية.

وكشف مصدر عن أن المجلس وافق على اقتراح لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، على وضع بند منفصل، على أن يتم تعديل الأمر في الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن زيادة المكافأة عن دوري الأبطال الإفريقي؛ من أجل تحفيز اللاعبين لحصد أول نسخة في تاريخ النادي والكاف بعد استحداث البطولة مؤخرًا.

وأشار إلى أن خالد بيبو مدير الكرة بنادي الأهلي عقد جلسة مع اللاعبين في حضور السويسري مارسيل كولر، أكد خلالها أن المجلس الأحمر يرغب في مواصلة حصد الألقاب ووضع مكافآت تحفيزية غير مسبوقة للفريق وأيضا مضاعفات العقوبات حالة الاستهتار التي قد تصيب البعض خلال البطولة الإفريقية.

كولر ينتظر تقريرًا عن إصابة موديست

في المقابل ينتظر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، الحصول على تقرير طبي بشأن حالة الفرنسي موديست مهاجم الأهلي، لتحديد مصيره بشأن مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل.

ويعاني الفرنسي موديست من إصابته بالكورونا، وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية والحصول علي الجرعات للتخلص من الفيروس.

كما يعود محمد عبد المنعم مدافع الفريق لقيادة دفاع الأحمر في مباراة سيمبا التنزاني في لقاء العودة من ربع نهائي الدوري الإفريقي الثلاثاء القادم، حيث غاب اللاعب عن مباراة الذهاب بالأمس.

كان الفريق الأول بنادي الأهلي قد تعادل مع نظيره سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على الملعب الوطني، في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

ويلتقي المارد الأحمر مع  سيمبا التنزاني، مساء الثلاثاء المقبل، في إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، ويحتاج المارد الأحمر، للفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة سلبية أو التعادل بهدف لكل منهما لحسم التأهل للدور نصف النهائي.

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