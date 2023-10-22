الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

4 غيابات عن قائمة ريال مدريد أمام سبورتنج براجا في دوري الأبطال

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة سبورتنج براجا البرتغالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره سبورتنج براجا، في قمة قوية ستُقام على ملعب "البلدي براجا" في البرتغال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 أكتوبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ويقودها الحكم الإنجليزي "مايكل أوليفر".

 

قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا - أندري لونين - دييجو بينيرو.

خط الدفاع: داني كارفاخال - ديفيد ألابا - لوكاس فاسكيز - فيران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدوارد كامافينجا - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – خوسيلو - إبراهيم دياز.

 

غيابات ريال مدريد أمام سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب 4 لاعبين، وهم: تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، أردا جولر وداني سيبايوس؛ وذلك بسبب الإصابة.

 

txt

6 غيابات في قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة أتليتك بيلباو بالدوري الإسباني

txt

بيريز يحسم موقفه بشأن حضور مباراة ريال مدريد وبرشلونة

 

ترتيب ريال مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

ويتواجد فريق ريال مدريد في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تضم أندية سبورتنج براجا البرتغالي، نابولي الإيطالي ويونيون برلين الألماني.

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقًا على نابولي وسبورتنج براجا أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد ثلاث نقاط على التوالي، بينما يقبع فريق يونيون برلين في المركز الرابع والأخير بدون أي نقاط.

ريال مدريد سبورتنج براجا قائمة ريال مدريد أنشيلوتي دوري ابطال اوروبا كارلو أنشيلوتي

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر

فخ الممر الآمن.. حين هجّرت إسرائيل أهالى غزة ليلًا وقصفتهم صباحًا

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

قرار جديد ضد المتهم بقتل زوجته بالنزهة

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات