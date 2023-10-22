4 غيابات عن قائمة ريال مدريد أمام سبورتنج براجا في دوري الأبطال

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة سبورتنج براجا البرتغالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره سبورتنج براجا، في قمة قوية ستُقام على ملعب "البلدي براجا" في البرتغال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 أكتوبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ويقودها الحكم الإنجليزي "مايكل أوليفر".

قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا - أندري لونين - دييجو بينيرو.

خط الدفاع: داني كارفاخال - ديفيد ألابا - لوكاس فاسكيز - فيران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدوارد كامافينجا - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – خوسيلو - إبراهيم دياز.

غيابات ريال مدريد أمام سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب 4 لاعبين، وهم: تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، أردا جولر وداني سيبايوس؛ وذلك بسبب الإصابة.

ترتيب ريال مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

ويتواجد فريق ريال مدريد في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تضم أندية سبورتنج براجا البرتغالي، نابولي الإيطالي ويونيون برلين الألماني.

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقًا على نابولي وسبورتنج براجا أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد ثلاث نقاط على التوالي، بينما يقبع فريق يونيون برلين في المركز الرابع والأخير بدون أي نقاط.