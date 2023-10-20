كارلو أنشيلوتي عن مواجهة إشبيلية: لم أكن لأتواجد هنا بدون سيرجيو راموس

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن المباراة التي ستجمع فريقه بـ إشبيلية، في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إشبيلية، غدًا السبت، في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"الفريق بخير، لقد عادوا بحالة جيدة (من فترة التوقف). الجميع متاح، بما في ذلك ألابا الذي تعافى من إصابته. كانت لدينا مشكلة صغيرة مع سيبايوس ولن يكون متاحًا. ستكون مباراة صعبة"

وأضاف:" أسبوع مهم، نحن بخير ونريد أن نحصل على بداية جيدة للأسبوع".

وعن مواجهة سيرجيو راموس قائد الفريق السابق ولاعب إشبيلية الحالي، قال: “أحب رؤيته وأحييه. لدي مودة خاصة وإذا كنت هنا اليوم، فذلك بسبب سيرخيو راموس. إذا لم يسجل الهدف في المباراة النهائية (نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد 2014)، فمن المحتمل أنني لم أكن لأتواجد هنا”.

وزاد:" الجميع معجب به للغاية، وستكون مباراة جيدة. لديه الكثير من الجودة وسيقدم مباراة جيدة. إذا سجل هدفًا، وهو ما آمل ألا يحدث، فيمكنه أن يفعل ما يريده".



وعن أردا جولر: “إنه جيد جدًا لكنه يفتقر إلى بعض الجاهزية. إنه لاعب مهاجم، وليس مهاجمًا وهو أشبه ببيلينجهام، صانع ألعاب. يمكنه اللعب على الجناح أيضًا، عليه أن يتأقلم بشكل جيد وهم يساعدونه. إنه ليس سعيدًا لأنه أراد أن يبدأ بشكل مختلف... لكن لديه الوقت للقيام بعمل جيد هنا. إنه مستعد لإثبات كل ما لديه الصفات”.

وعن فترة التوقف الدولية، قال: "هناك أشياء كثيرة تقلقني لأن إشبيلية مباراة تتطلب منا الكثير. ستكون مباراة معقدة... لكنني قلق أكثر لأننا نسينا الأشياء الجيدة التي فعلناها قبل الاستراحة..الآن يمكننا العودة إلى اللعبة بنفس المستوى".

وعن مباراته رقم 1300 في مسيرته التدريبية، قال:"لقد بحثت عن طريق طويل جدًا... أنا سعيد جدًا في ريال مدريد. أنا أناني بعض الشيء لأنه ضروري في العمل. إذا كنت أرغب في التجديد أم لا؟ لا أتحدث عن مستقبلي، أركز في مباراة الغد".

وعن عدم رضا رودريجو عن اللعب كمهاجم، قال:"من المهم أن تعرف أين يريد اللاعب أن يلعب، لم أضع أبدًا أي شخص في مركز لا يحبه، ولكن في بعض الأحيان بسبب متطلبات الفريق يجب على شخص ما أن يضحي بنفسه مثل تشواميني، كامافينجا، رودريجو، هو نفسه فعل".

وأكمل قائلًا:" إنه مهاجم كامل، يمكنه القيام بأشياء كثيرة. فكرتي هي متطلبات الفريق ثم الفرد. لم يخبرني أحد أنه لا يستطيع اللعب في المركز الذي أقول له. مرة واحدة لقد وضعت راموس كمحور، ولم يعجبه ذلك، لكنها كانت مطالب الفريق. هذه كلمة محددة جيدًا، وتسمى الإيثار".

وعن تصريحات خوان لابورتا رئيس النادي عن العيش في “مجتمع مدريد”، قال:"لقد سمعت ذلك ولكن مثلما تحدثت وقت موضوع العنصرية سأقوله الأن، ليس علينا أن نصرف انتباه العدالة. إنها قضية خطيرة للغاية والعدالة تحقق في الأمر، علينا أن نسمح لهم بذلك. دعهم يعملون ويقررون ما يعتقدوا أنه على صواب. كل هذا وسيلة لتشتيت تركيزهم".