رسميا.. سيرجيو راموس يعود إلى إشبيلية الإسباني

بعد 18 عامًا من الرحيل

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان السابق، في صفقة انتقال حر.

وكان راموس قريبًا من الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، لكنه فضل العودة لناديه الأول، إشبيلية.

ورحب إشبيلية عبر موقعه الإلكتروني، بلاعبه الجديد، مؤكدين التعاقد معه لمدة موسم، بعد وصوله إلى المدينة صباح اليوم لإجراء الفحص الطبي الذي اجتازه بنجاح.

وكان راموس قد بدأ مسيرته مع إشبيلية، قبل أن يغادر صوب ريال مدريد بعمر 19 عامًا، عام 2005، مقابل 27 مليوني يورو، ليستمر مع الفريق 16 عامًا.

وانتقل راموس إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2021 في صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد، قبل أن يغادر النادي الفرنسي بنهاية عقده، نهاية الموسم الماضي.

ووُلد سيرجيو في كاماس في 30 مارس 1986، و عندما كان عمره سبع سنوات فقط تقدم في جميع الرتب الأدنى حتى ظهوره الأول مع الفريق الرديف الأول لإشبيلية بعمر 16 عامًا فقط في موسم 2002/2003.

ولعب راموس لفريق إشبيلية ب، قبل أن منحه خواكين كاباروس فرصة المشاركة مع الفريق الأول في مباراة في ريازور، في 1 فبراير 2004، حيث حل محل باكو جاياردو قبل أقل من نصف ساعة من المباراة النهائية، حيث أكمل هذا الموسم برصيد سبع مباريات في الدوري، وأنهى المنافسة كلاعب أساسي.

في الموسم 2004-2005، الذي بدأ عندما كان عمره 18 عامًا فقط، كان لاعبًا أساسيًا في كاباروس، حيث لعب 31 مباراة في دوري الدرجة الأولى وسجل هدفين. كما لعب أربع مباريات في كأس الملك وستة في كأس الاتحاد الأوروبي، وسجل أحد الأهداف في الفوز في نيرفيون ضد ناسيونال، في أول مباراة قارية للفريق في القرن الحادي والعشرين.

وخاض في مرحلته الأولى بالفريق 49 مباراة وسجل ثلاثة أهداف في الموسم 2005-2006، شارك في المباراة الافتتاحية ضد راسينغ، قبل يومين من مغادرته إلى ريال مدريد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وفي المواسم الـ16 التي قضاها في ريال مدريد، مع 671 مباراة رسمية و101 هدفًا في رصيده. بالإضافة إلى ذلك، فاز الفريق بما مجموعه 22 لقبًا بين الدوري الإسباني (5)، دوري أبطال أوروبا (4)، كأس السوبر الإسباني (4)، كأس العالم للأندية (4)، كأس السوبر الأوروبي (3) وكأس الملك (2). .

ومع منتخب إسبانيا، تُوج راموس ببطولة كأس العالم 2010، ويورو 2008، 2012.