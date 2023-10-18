الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماركا: أنشيلوتي أخبر مودريتش بأدواره مع الريال خلال الموسم الجاري

مودريتش وأنشيلوتي
مودريتش وأنشيلوتي

أفادت تقارير صحفية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تحدث مع لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش، بشأن أدواره مع الفريق خلال الموسم الجاري.

وسبق أن تحدث كارلو أنشيلوتي عن أن أدوار لوكا مودريتش مازالت مهمة مع الفريق ولكن لن يحصل على نفس عدد الدقائق الذي كان يحصل عليه في وقت سابق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن لوكا مودريتش وكارلو أنشيلوتي خاضا مناقشة وجهًا لوجه قبل فترة التوقف الدولي لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالمشاركة مع الفريق.

ويلعب لوكا مودريتش ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ انضمامه من فريق توتنهام هوتسبير الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012.

وأفادت ماركا أن أنشيلوتي أخبر لوكا مودريتش أنه مازال مهمًا بالنسبة للفريق ولكن ليس في نفس الدور الذي كان يقدمه في السنوات الماضية.

وسبق أن ذكرت صحيفة ماركا أن مودريتش أبدى غضبه من دوره مع ريال مدريد خلال الفترة الماضية معللة ذلك بأنه لا يشعر بالراحة في المكان الذي يشركه فيه أنشيلوتي.

ولعب مودريتش 9 مباريات مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري، بعدد دقائق وصل إلى 391 دقيقة.

وبدأ مودريتش مسيرته ضمن صفوف نادي زادار الكرواتي للشباب وانتقل لفريق ديناموز زغرب تحت 17 عامًا في صيف عام 2001 وصعد للفريق الأول بالنادي في صيف 2002 ولعب لمدة موسم قبل أن ينتقل لنادي ديرنسكي موستار لمدة موسم على سبيل الإعارة، ثم أعير لنادي إنتر زابريسك في صيف 2004 لمدة موسم آخر وعاد لديناموز زغرب في يناير 2005 ولعب 3 مواسم ونصف مع الفريق قبل أن ينتقل لتوتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2008.

لوكا مودريتش منذ انضمامه لصفوف فريق ريال مدريد شارك في 497 مباراة وسجل 37 هدفًا وصنع 77 لزملائه في الفريق.

وعلى مستوى المنتخب الكرواتي، لعب لوكا مودريتش 170 مباراة وسجل 24 هدفًا وصنع 27.

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