موعد عودة أردا جولر المحتملة إلى مباريات ريال مدريد

لا يزال الحديث مستمرًا عن موعد عودة الشاب التركي أردا جولر، لاعب ريال مدريد الإسباني، إلى الملاعب مجددًا.

وكان أردا جولر قد غاب عن مباريات ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024، بعدما تعرّض للإصابة في الغضروف المفصلي للركبة، في جولة الفريق الإعدادية للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، ليتغيب عن المشاركة في مباريات ريال مدريد الودية ويخضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة، وذلك في شهر أغسطس الماضي.

موعد عودة أردا جولر للمشاركة في مباريات ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الجهاز الفني لنادي ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وضع خطة لجاهزية أردا جولر وعودته للمشاركة في مباريات الفريق، وتجنب حدوث أي انتكاسة جديدة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن أنشيلوتي والمدرب البدني يُخططان لتواجد أردا جولر مع زملائه في تدريبات ريال مدريد بشكل تدريجي، لحين استعادة جاهزيته كاملًا والعودة للمشاركة في المباريات في شهر نوفمبر المقبل.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن الجهاز الفني لريال مدريد يريد تكرار نفس الخطة التي تم تطبيقها مع رودريجو في أيامه الأولى عندما وصل إلى النادي الملكي، قادمًا من سانتوس البرازيلي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد سيخوض ثلاث مباريات مقبلة خارج أرضه، أمام أندية إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني، وسبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا.

وبناءً عليه، من الممكن أن يقوم أنشيلوتي بمنح أردا جولر بعض الدقائق لحين جاهزيته بشكل كامل قبل فترة التوقف الدولي المقبل.

وكان أردا جولر قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2023 المنصرم، قادمًا من فناربخشة التركي، بعقد يمتد لمدة 6 سنوات، مقابل 20 مليون يورو، ولكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية حتى الآن؛ بسبب إصابته.