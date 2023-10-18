الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يتفوق على إشبيلية تاريخيًا قبل قمة الدوري الإسباني

ريال مدريد وإشبيلية
ريال مدريد وإشبيلية

يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره إشبيلية، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خلال الأسبوع الجاري.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية ونارية أمام إشبيلية، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، يوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

تاريخ مواجهات ريال مدريد وإشبيلية

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ريال مدريد واشبيلية، قبل القمة المرتقبة في الدوري الإسباني، وذلك على النحو التالي:

- ستكون المباراة المرتقبة هي رقم 183 في تاريخ مواجهات ريال مدريد وإشبيلية في جميع المسابقات.

- والتقى الفريقان في 182 مباراة من قبل، حقق خلالهم ريال مدريد الفوز في 100 مباراة، مقابل 53 انتصارًا لفريق إشبيلية، بينما تعادلا في 29 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو ريال مدريد 395 مباراة، بينما استقبلت شباكهم 250 هدفًا من لاعبي إشبيلية.

- وعلى صعيد المحلي، فقد التقى الفريقان في 158 مباراة في الدوري الإسباني، حقق خلالهم ريال مدريد الفوز في 86 مباراة، مقابل 45 انتصارًا لفريق إشبيلية، بينما تعادلا في 27 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو ريال مدريد 340 مباراة، بينما استقبلت شباكهم 217 هدفًا من لاعبي إشبيلية.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين، كانت في الموسم الماضي 2022-2023، حيث انتهت مباراة الدور الأول بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1، وعاد النادي الملكي لتكرار الفوز في مباراة الدور الثاني بنتيجة 2-1.

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ترتيب ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب الوصافة بفارق نقطتين فقط.

بينما يتواجد فريق إشبيلية حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط.

ريال مدريد اشبيلية الليجا الدوري الاسباني تاريخ مواجهات ريال مدريد وإشبيلية

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