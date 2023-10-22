بيريز يحسم موقفه بشأن حضور مباراة ريال مدريد وبرشلونة

يحوم الغموض الآن حول موقف فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، من حضور مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام غريمه التقليدي برشلونة في الكلاسيكو الأشهر في عالم كرة القدم، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني، يوم 28 أكتوبر الجاري، على ملعب "مونتجويك الأولمبي".

موقف بيريز من حضور مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز سيتواجد في المقصورة الرئيسة لمباراة الكلاسيكو، رغم توتر العلاقات مع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة.

ويوجد توترًا كبيرًا في العلاقات بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة؛ بسبب "قضية نيجريرا" المتورط فيها الفريق الكتالوني.

وكان بيريز قد غاب عن الحضور لمباراة الكلاسيكو، التي أقيمت على ملعب "كامب نو"، في الموسم الماضي 2022-2023، لأول مرة في تاريخ العلاقات بين الناديين. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وأكد الصحفي خوسيه فيليكس دياز، الذي يعمل في صحيفة "ماركا"، أن بيريز سيتواجد في المقصورة الرئيسية لمباراة الكلاسيكو، رغم توتر العلاقة بينه وبين نظيره خوان لابورتا.

وأضاف الصحفي فيليكس دياز، أن حضور بيريز إلى مباراة الكلاسيكو لا تعني بالضرورة عودة العلاقات بين الطرفين كسابق عهدها.

وأوضح الصحفي في تقريره بالصحيفة الإسبانية، أن بيريز يرى أنه من العقل عدم التخلي عن الفريق وحضور مباراة الكلاسيكو ودعم اللاعبين، رغم أن "قضية نيجريرا" لا تزال قيد التحقيق.

دعوة لابورتا إلى بيريز لحضور مباراة الكلاسيكو

يأتي ذلك بعدما تحدث خوان لابورتا عن إمكانية حضور مباراة الكلاسيكو، مُصرحًا: "علاقتي مع فلورنتينو واضحة، لا أعلم إذا كان سيأتي لمباراة الكلاسيكو أم لا".

وتابع: "إنه لم يحضر المرة السابقة، ولكنني أود أن يأتي هذه المرة".

وأكد لابورتا: "مباريات الكلاسيكو هي أفضل عرض في العالم، وسيكون من الجيد أن يتم تمثيل الفريقين في المباراة".

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب المركز الرابع بفارق أربع نقاط.