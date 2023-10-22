"فلسطين حرة".. أندية العالم وجماهيره تدعم القضية بعد التوقف الدولي

دعمت أندية العالم بقوة القضية الفلسطينية منذ عودة عجلة الدوريات الأوروبية الجمعة الماضي، بعد فترة التوقف الدولي.

ودعمت أندية الدوريات الخمس الكبرى وجماهيرها فلسطين وأهل غزة، بجانب الأندية المصرية في بطولة الدوري أو إفريقيا.

أندية الدوري المصري

دعم قطبي الكرة المصرية القضية الفلسطينية حيث كان الأهلي البادر بذلك في لقاء الجمعة أمام سيمبا التنزاني في بطولة الدوري الإفريقي.

بعدما سجل الفريق الهدف الأول واحتفل بطريقة شارة النصر، كما فعل لاعبي الزمالك نفس الأمر في لقاء سموحة أمس.

كما قام لاعبو الزمالك بلافتة رائعة بعدما دخلوا إحماء لقاء سموحة بقمصان منتخب فلسطين.

أندية الدوريات الأوروبية

وعبّر عدد من جماهير ليفربول، عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، خلال وجودهم لمساندة فريقهم أمام إيفرتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقام عدد من جماهير «الريدز» برفع أعلام فلسطين، في مدرجات ملعب (أنفيلد)، تعبيرًا منهم وتعاطفًا مع سكان غزة الذين يتعرضون للقصف الوحشي من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

كما رفعت جماهير اليونايتد علم فلسطين في مدرجات ملعب شيفيلد يونايتد في لقاء أمس.

وفي ألمانيا دعم الثلاثي العربي عمر مرموش نجمنا المصري، التوني إلياس السخيري والجزائري شعيبي بعدما تلوا الفاتحة لشهداء فلسطين قبل اللقاء كما سجلوا ولم يحتفلوا في اللقاء.

وفي إسبانيا رفع كل من جماهير ريال سوسيداد، إشبيلية وأوساسونا لافتات دعم فلسطين في مدرجات الليجا.

وفي تركيا رفعت جماهير جالطة سراي لافتة رائعة: " إن لم تكن القدس حرة، فالعالم كلّه سيبقى أسير ".