السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

جماهير ليفربول ترفع أعلام فلسطين تضامنًا مع سكان غزة (صور)

جماهير ليفربول يرفع
جماهير ليفربول يرفع أعلام فلسطين

عبّر عدد من جماهير ليفربول، عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، خلال وجودهم لمساندة فريقهم أمام إيفرتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقام عدد من جماهير «الريدز» برفع أعلام فلسطين، في مدرجات ملعب (أنفيلد)، تعبيرًا منهم وتعاطفًا مع سكان غزة الذين يتعرضون للقصف الوحشي من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

حظر رفع الأعلام

وكانت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، قد ذكرت في وقت سابق، أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قد قررت حظر رفع أعلام إسرائيل وفلسطين داخل الملاعب، بدءًا من الجولة التاسعة للدورى الممتاز.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه ستتم محاسبة الخارجين عن هذه القاعدة قانونيًا خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن القرار لا يقتصر على منع الأعلام فقط، بل إنه سيتم منع أي رمز لكلا البلدين من التواجد فى ملاعب «بريميرليج».

ويستضيف ليفربول، ضيفه وغريمه التقليدي إيفرتون، في مباراة «ديربي» الميرسيسايد، والتي تجمعهما على ملعب (أنفيلد)، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق ليفربول، الذي يضم ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، المركز الرابع في جدول ترتيب «بريمرليج»، برصيد 17 نقطة، بينما يحتل إيفرتون، المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

 

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