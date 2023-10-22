الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التاريخ ينصف يوفنتوس أمام ميلان في تاريخ المواجهات قبل قمة الدوري الإيطالي

ميلان ويوفنتوس
ميلان ويوفنتوس

تنطلق اليوم، الأحد، القمة النارية بين ناديي ميلان ويوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويستضيف فريق ميلان نظيره يوفنتوس، في قمة نارية على ملعب "سان سيرو/ جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي، اليوم الأحد، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

تاريخ مواجهات ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ميلان ويوفنتوس، قبل القمة المرتقبة في الدوري الإيطالي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 224 في تاريخ مواجهات ميلان ويوفنتوس في جميع المسابقات.

- والتقى الفريقان في 223 مباراة من قبل، حقق خلالهم ميلان الفوز في 65 مباراة، مقابل 87 انتصارًا لفريق يوفنتوس، بينما تعادلا في 71 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ميلان 290 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 328 هدفًا من لاعبي يوفنتوس.

- وعلى الصعيد المحلي، فقد تقابل الفريقان في 176 مباراة، حقق خلالهم ميلان الفوز في 53 مباراة، مقابل 67 انتصارًا لفريق يوفنتوس، بينما تعادلا في 56 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ميلان 227 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 243 هدفًا من لاعبي يوفنتوس.

- ولم يحقق يوفنتوس أي انتصار في آخر خمس مواجهات أمام ميلان، بعدما تعرّض لثلاث هزائم وتعادلين.

- وكانت آخر مواجهتين قد جمعت بين الفريقين في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي 2022-2023، انتهت كلاهما بفوز ميلان بنتيجة هدفين نظيفين وهدف دون رد.

 

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ترتيب ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

- يتواجد فريق ميلان حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، خلف غريمه التقليدي إنتر ميلان صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط.

- بينما يتواجد فريق يوفنتوس حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، متفوقًا على كلًا من فيورنتينا ونابولي أصحاب المركزين الرابع والخامس بفارق الأهداف فقط.

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