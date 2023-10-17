الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سكاي سبورتس: إيقاف لاعب يوفنتوس الشاب 7 أشهر بسبب المراهنات

نيكولو فاجيولي
نيكولو فاجيولي

قالت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية اليوم، أن لاعب يوفنتوس الشاب نيكولو فاجيولي تعرض للإيقاف لمدة 7 أشهر بسبب قضية المراهنات.

 

وأوضحت سكاي، سيتم إيقاف لاعب يوفنتوس "نيكولو فاجيولي" لمدة 7 أشهر، القرار الذي تمت الموافقة عليه من قبل مكتب المدعي العام في تورينو بشأن الرهان على منصات غير قانونية، سيتم الإعلان عنه قريبًا.

 

وكشفت تقارير صحفية منذ أيام، أن إيطاليا تشهد أزمة تتعلق بتورط عدد كبير من اللاعبين فى أزمة مراهنات غير قانونية، وأن التحقيقات كشفت تورط أكثر من 12 لاعبًا فى الدوري الإيطالي، بما فى ذلك أحد زملاء نيكولو فاجيولي فى يوفنتوس. 

 

وأوضحت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية آخر تطورات موقف نيكولو فاجيولي، لاعب وسط نادي يوفنتوس، بشأن التحقيقات معه فى قضية تورطه بالمراهنة بالأموال على منصات غير قانونية.

 

ويُشتبه فى أن فاجيولي، 21 عامًا، استخدم عدة حسابات مختلفة على الإنترنت للمراهنة في منصات سرية، وإذا ثبت انتهاك المادة الـ24 من القانون الرياضي الخاص بالاتحاد الإيطالي الذي يحظر على اللاعب المحترف المراهنة على المباريات، فيواجه فاجيولي خطر الإيقاف لمدة ثلاثة أعوام وغرامة قدرها 25 ألف يورو. 

 

وأكدت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" أن فاجيولي قرر التعاون مع مكتب المدعي العام الإيطالي، وسيعقد صفقة بقضية المراهنات مقابل أن يتم تخفيض مدة إيقافه. وأضافت الصحيفة الإيطالية، "سيقوم فاجيولي بالإقرار بذنبه ويعترف رسميًّا أنه قام بالمراهنات غير الشرعية، وبالتالي يخفض المدعي العام مدة إيقافه، ولكن لن تقل مدة إيقاف اللاعب عن موسم واحد". 

 

وشارك فاجيولي في ست مباريات هذا الموسم مع يوفنتوس القادم بدوره من موسم صعب جدًا، إذ حسم من رصيده 10 نقاط لاتهامه بالتلاعب في بيانات اللاعبين، ما تسبّب بحلوله في المركز السابع الذي خوّله المشاركة في مسابقة "كونفرنس ليغ"، لكن الاتحاد الأوروبي للعبة استبعده عنها بسبب مخالفات مرتبطة باللعب المالي النظيف.

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