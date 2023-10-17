وكيل أعماله: ساندرو يحارب إدمان المراهنات وسينتصر عليه

علق جيوسيبي ريسو، وكيل أعمال الإيطالي ساندرو تونالي، لاعب فريق نيوكاسل يونايتد الانجليزي، على شائعات تورط موكله في المقامرات



وسبق أن أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم استبعاد تونالي ونيكولو زانيولو من معسكر المنتخب لفترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري بعد الإعلان عن خضوعهما للتحقيقات من قبل ممثلي الادعاء دون الكشف عن طبيعة التحقيقات، ولكن التقارير الإيطالية أفادت بأن التحقيقات متعلقة بتورطهما في عمليات مراهنات غير قانونية.



وقال وكيل أعمال تونالي في تصريحات لصحيفة توتو سبورت: "ساندرو عانى من إدمان المراهنات، إنه يقاتل من أجل تجنب ذلك وأنا متأكد أنه سيفوز بهذه المنافسة".



وأضاف: "إنه حزين ومصدوم، أدرك أنه سيواجه المشكلة بطريقة حازمة للغاية، أشكر نيوكاسل لأنهم أظهروا دعم فوري، إنه يتدرب في الوقت الحالي وقد يلعب يوم السبت المقبل".



وأكمل: "كنت سعيدًا بتصريحات جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي، من المهم لهؤلاء الأشخاص ألا يشعروا بالوحدة، ساندرو يلعب أكثر المباريات أهمية في الوقت الحالي، ضد المقامرة وسيفوز بها قريبًا، إنه الآن مصدوم، وأتمنى أن ينقذ حياته ويكون مثالًا لهؤلاء الشباب أيضًا".



وذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت فإن تونالي يدرك أنه ارتكب خطأ بالتورط في عمليات المراهنات، مشيرة إلى أنه بدأ التواصل مع طبيب نفسي للتعافي من إدمانه على المقامرة والمراهنات.

وأفادت الصحيفة بأن تونالي بكى متأثرًا وشارك مشاعره مع المقربين منه، ويدرك الخطأ الذبي ارتكبه ولديه النية للاستماع لنصائح المقربين منه واتباع طريق تعافي مع محترفين.

ويلعب ساندرو تونالي ضمن صفوف فريق نيوكاسل منذ مطلع الموسم الجاري بعد رحيله عن فريق ميلان.



وبدأ تونالي مسيرته ضمن صفوف نادي بريشكا للشباب وتدرج في المراحل العمرية للنادي قبل الانتقال للفريق الأول في يناير 2018، ثم انضم لميلان معارًا خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 وبعد انتهاء الإعارة في صيف 2021 أتم انتقاله لميلان، ولعب له موسمين وساهم في تتويجه بلقب الدوري الإيطالي.



