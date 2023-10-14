السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد استبعاده من معسكر إيطاليا.. تونالي يبدأ رحلة علاج إدمان المراهنات

ساندرو تونالي
ساندرو تونالي

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة بشأن تورط الإيطالي ساندرو تونالي، لاعب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في عمليات المراهنات على نتائج المباريات.


وسبق أن أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم استبعاد تونالي ونيكولو زانيولو من معسكر المنتخب بعد الإعلان عن خضوعهما للتحقيقات من قبل ممثلي الادعاء دون الكشف عن طبيعة التحقيقات، ولكن التقارير الإيطالية أفادت أن التحقيقات متعلقة بتورطهما في عمليات مراهنات غير قانونية.

 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة كورييري ديلو سبورت فإن تونالي يدرك أنه ارتكب خطأ بالتورط في عمليات المراهنات، مشيرة إلى أنه بدأ التواصل مع طبيب نفسي للتعافي من إدمانه على المقامرة والمراهنات.

 

وأفادت الصحيفة أن تونالي بكى متأثرًا وشارك مشاعره مع المقربين منه، ويدرك الخطأ الذبي ارتكبه ولديه النية للاستماع لنصائح المقربين منه واتباع طريق تعافي مع محترفين.

 

ويلتقي منتخب إيطاليا نظيره منتخب مالطا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، اليوم في العاشرة إلا ربع مساءً.


ويحتل المنتخب الإيطالي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات برصيد 7 نقاط خلف منتخب أوكرانيا وصيف المجموعة بـ10 نقاط، فيما يتصدر المنتخب الانجليزي المجموعة برصيد 13 نقطة، كما سيواجه المنتخب الإيطالي نظيره الإنجليزي في الجولة الثامنة للتصفيات يوم 17 أكتوبر الجاري في العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

 

ويلعب ساندرو تونالي ضمن صفوف فريق نيوكاسل منذ مطلع الموسم الجاري بعد رحيله عن فريق ميلان.


وبدأ تونالي مسيرته ضمن صفوف نادي بريشكا للشباب وتدرج في المراحل العمرية للنادي قبل الانتقال للفريق الأول في يناير 2018، ثم انضم لميلان معارًا خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 وبعد انتهاء الإعارة في صيف 2021 أتم انتقاله لميلان، ولعب له موسمين وساهم في تتويجه بلقب الدوري الإيطالي.

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