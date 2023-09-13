تصفيات اليورو.. فوز إيطاليا وبلجيكا على أوكرانيا وإستونيا

فاز المنتخب الإيطالي على ضيفه الأوكراني 2 /1، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها في ألمانيا الصيف المقبل.



ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف المتصدر المنتخب الإنجليزي الذي لعب خمس مباريات، فيما خاض الفريق الإيطالي أربع مباريات.



على الجانب الأخر، يحتل منتخب أوكرانيا المركز الثالث برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف خلف المنتخب الإيطالي.



وتقدم المنتخب الإيطالي عن طريق دافيد فراتيسي في الدقيقة 12، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 29.



وفي الدقيقة 41، سجل أندريه يارمولنكو الهدف الوحيد للمنتخب الأوكراني.



وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز منتخب مقدونيا الشمالية على مضيفه منتخب مالطا 2 / صفر.



وسجل إليف إلماس الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف يوفان مانيف الهدف الثاني في الدقيقة 41.



ورفع منتخب مقدونيا الشمالية رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف إيطاليا وأوكرانيا، فيما يحتل منتخب مالطا المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

وحافظ المنتخب البلجيكي على سجله خاليا من الهزيمة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا العام المقبل، عقب فوزه على ضيفه منتخب إستونيا 5 / صفر، الثلاثاء، في الجولة السادسة من المجموعة السادسة، والتي شهدت أيضا فوز النمسا على السويد 3 / 1.



وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما يان فيرتونخين ولياندرو تروسارد في الدقيقتين الرابعة و18.



وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب البلجيكي ثلاثة أهداف عن طريق روميلو لوكاكو (هدفين) في الدقيقتين 56 و58 وشارل دي كيتيلاري في الدقيقة 88.



ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب إستونيا عند نقطة واحدة في المركز الخامس الأخير.



وفي المباراة الثانية، فاز منتخب النمسا على مضيفه السويدي 3 / 1.



وسجل أهداف المنتخب النمساوي ميكايل جريجوريتش في الدقيقة 53 وماركو ارناوتوفيتش (هدفين) في الدقيقتين 56 و59، من ركلة جزاء، فيما سجل هدف المنتخب السويدي أميل هولم في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



ورفع منتخب النمسا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف المنتخب البلجيكي، وتجمد رصيد المنتخب السويدي عند ست نقاط في المركز الثالث.