الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب إيطاليا يتعادل مع مقدونيا الشمالية فى تصفيات يورو 2024

إيطاليا ومقدونيا
إيطاليا ومقدونيا الشمالية

استهل لوتشيانو سباليتي، المدير الفني الجديد لمنتخب  إيطاليا، مشواره مع الأتزوري بالتعادل الإيجابي أمام مقدونيا الشمالية بهدف لكل فريق في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وكان منتخب إيطاليا قد حلّ ضيفًا على مقدونيا الشمالية ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يتمكن تشيرو إيموبيلي من منح إيطاليا التقدم في الدقيقة 47 بعد تسديدة قوية من نيكولو باريلا داخل منطقة الجزاء ارتدت من العارضة لتجد بعد ذلك رأسية إيموبيلي الذي أسكن الكرة الشباك.

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وتمكن منتخب مقدونيا الشمالية من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 81 عن طريق إنيس باردي الذي سدد الكرة من ركلة حرة بشكل رائع على يسار الحارس جيانلويجي دوناروما.

وحصل منتخب إيطاليا على النقطة الرابعة متساويًا مع مقدونيا الشمالية، في المجموعة التي تصدرها منتخب إنجلترا برصيد 13 نقطة ثم يأتي منتخب أوكرانيا ثانيًا برصيد 7 نقاط.

ويأتي الطليان ثالثًا برصيد 4 نقاط ومقدونيا الشمالية رابعًا بنفس الرصيد، ويتذيل منتخب مالطا المجموعة بدون نقاط.

تشكيل منتخب إيطاليا الذي خاض المباراة

خاض منتخب إيطاليا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: دي لورينزو - مانشيني - باستوني - زاكاني

خط الوسط: باريلا - كريستانتي - تونالي

خط الهجوم: بوليتانو - ديماركو - تشيرو إيموبيلي

وتعد هذه المباراة هي الأولى لمنتخب إيطاليا بعد تعيين لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لفريق نابولي مديرا فنيا لمنتخب إيطاليا حتى 2026 خلفًا للمدرب السابق روبرتو مانشيني الذي تقدم باستقالته قبل أن يتولى بعد ذلك تدريب منتخب السعودية.

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