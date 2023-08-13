الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد رحيله عن تدريب إيطاليا.. مانشيني يقترب من قيادة منتخب السعودية

روبرتو مانشيني
روبرتو مانشيني

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم بات قريبًا من حسم تعاقده مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، من أجل تدريب منتخب بلاده الأول، خلال الفترة المقبلة.

كان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أكد أمس أن الإعلان عن هوية المدرب الجديد سيكون في غضون أسبوعين من الآن، قبل بدء الاستحقاق المقبل للمنتخب في سبتمبر المقبل، حيث تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

كانت الصحيفة قد أكدت في وقت سابق أن روبرتو مانشيني، دخل في دائرة الاهتمام لتدريب المنتخب السعودي خلال المرحلة المقبلة.

ورغم تأكيدات الصحيفة، وفقًا لمصادرها، على مفاوضات الاتحاد السعودي مع عدد من الأسماء في التوقيت ذاته، تحسباً لأي مستجدات طارئة، إلا أن الاتحاد سعى لحسم الأمر مع المدرب الإيطالي.

كان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قد أعلن اليوم الأحد، استقالة روبرتو مانشيني، من تدريب منتخب بلاده الأول، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال الاتحاد، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "يعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أنه أحيط علمًا باستقالة روبرتو مانشيني من منصب المدير الفني لمنتخب إيطاليا، في وقت متأخر من مساء أمس".

وفي حال إعلان التعاقد معه، سيخلف مانشيني المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي انفصل عن «الأخضر» بعد 3 أعوام قضاها مع الفريق، الذي قاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

الاتحاد السعودي لكرة القدم روبرتو مانشيني ياسر المسحل هيرفي رينارد السعودية المنتخب السعودي

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