ميسي يخسر آخر مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي

أنهى إنتر ميامي الأمريكي بقيادة بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشواره في بطولة الدوري الأمريكي بالخسارة اليوم الأحد أمام شارلوت بهدف نظيف، في المباراة النهائية للموسم العادي من المسابقة.

وكان إنتر ميامي فشل في التأهل للأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي بعد الخسارة بهدف نظيف على يد نظيره سينسيناتي منذ أشهر.

إجازتي في الأرجنتين

وحسم ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي الأمريكي، مستقبله بعد تقارير رحيله في يناير.

وقال ميسي بعد لقاء بيرو في تصفيات المونديال منذ أيام: “سأتدرب وألعب المباراة المتبقية وسأحاول أن أصل في أفضل حالاتي لشهر نوفمبر التوقف الدولي”.

وأضاف: “بعد ذلك سأستمتع بإجازتي في الأرجنتين، هذه هي المرة الأولى التي سأمتلك فيها فترة طويلة في ديسمبر وسأحتفل بنهاية السنة بهدوء مع من أحب وفي يناير سأعود مرة أخرى للموسم التحضيري والبدء من الصفر والاستعداد بأفضل شكل ممكن كالعادة”.

وتابع: “في الحقيقة هو شيء مؤسف أننا لم نتأهل إلى البلاي أوف لأننا كنا قريبين جدًا، لقد غبت عن المباريات الأخيرة وتعرضنا للإصابات”.

وأتم: “كان شهر يوليو صعبًا جدًا بالنسبة لنا حيث لعبنا كل 3 أيام وسافرت كثيرًا لكننا حققنا بطولة مهمة للنادي بالنسبة لما سيأتي في العام المقبل”.