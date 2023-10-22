الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

6 غيابات في قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة أتليتك بيلباو بالدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أتلتيك بيلباو، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويقودها الحكم "خوسيه مونويرا".

قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إينياكي بينيا - أندير أسترالاجا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - إينيجو مارتينيز - رونالد أراوخو - أندريس كريستنسن - ماركوس ألونسو - هيكتور فورت.

خط وسط الملعب: جافي - أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز - أوناي هيرنانديز.

في خط الهجوم: فيران توريس - جواو فيليكس - لامين يامال - مارك جيويو.

غيابات برشلونة أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

وشهدت قائمة برشلونة تواجد كلًا من لامين يامال وأليخاندرو بالدي، وذلك بعد تعافيهما وحصولهما على إذن طبي للمشاركة في المباريات.

بينما شهدت القائمة غياب عدد من نجوم الفريق، وهم: روبرت ليفاندوفسكي، بيدري، فرينكي دي يونج، رافينيا، جول كوندي وسيرجي روبيرتو؛ وذلك بسبب الإصابة.

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ترتيب برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 25 نقطة، وأتلتيكو مدريد وجيرونا أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 22 نقطة.

بينما يتواجد فريق أتلتيك بيلباو حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة.

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