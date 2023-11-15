رسميًا.. "يويفا" يسدل الستار عن كرة يورو 2024 (صور)

أسدل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، الستار عن الكرة الرسمية لمباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا في الصيف المقبل، وتحديدًا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو.

وتشهد بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" مشاركة 24 منتخبًا، في 10 ملاعب في 10 مدن بألمانيا.

الكرة الرسمية لمباريات يورو 2024

"يويفا" يكشف عن الكرة الرسمية لمباريات "يورو 2024"

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر حسابه على منصة "إكس"، صور الكرة الرسمية التي ستُخاض بها مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وجاءت الصور الرسمية للكرة التي ستُخاض بها مباريات "يورو 2024" تحت شعار "حب كرة القدم".

ومن المنتظر أن تُقام مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة "يورو 2024"، يوم 2 ديسمبر المقبل، وذلك في مدينة "هامبورج" الألمانية، لتحديد الفرق المتنافسة وتفاصيل الأدوار الاقصائية.

الكرة الرسمية لمباريات يورو 2024

المنتخبات المتأهلة لبطولة يورو 2024

وكانت قد تأهلت 9 منتخبات إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" حتى الآن، وفي انتظار بقية الفِرق في حسم مقاعدها.

وتأهلت منتخبات ألمانيا (البلد المستضيف)، بلجيكا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا، إسكتلندا، تركيا، النمسا وإنجلترا رسميًا إلى نهائيات يورو 2024.

يذكر أن منتخب إيطاليا كان قد توّج بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعدما تغلّب على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن".