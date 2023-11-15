آخرهم تياجو سيلفا.. أكبر 10 لاعبين سنًا تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي

يواصل نجوم الكرة تألقهم رفقة أنديتهم منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024 في بطولة الدوري الإنجليزي، وتحقيق أرقامًا قياسيًا في مسيرتهم الكروية.

وسلطت شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم واللاعبين والمدربين، الضوء على اللاعبين الأكبر سنًا تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وأصبح النجم البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع تشيلسي، رابع أكبر لاعب سنًا يسجل هدفًا في الدوري الإنجليزي، بهدفه في مرمى مانشستر سيتي، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، في قمة نارية أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج"، وانتهت بتعادل مثير بنتيجة 4-4. لمطالعة التفاصيل من هنا.

أكبر 10 لاعبين سنًا تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم أكبر 10 لاعبين سنًا تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

1- الإنجليزي تيدي شيرينجهام

سجل المهاجم الإنجليزي تيدي شيرينجهام هدفًا لصالح فريقه وست هام يونايتد في مرمى بورتسموث في موسم 2006-2007، وتحديدًا يوم 26 ديسمبر 2006، وكان في عمر 40 عامًا و9 أشهر حينذاك.

2- الإنجليزي دين وينداس

سجل المهاجم الإنجليزي دين وينداس هدفًا لصالح فريقه هال سيتي في مرمى بورتسموث في موسم 2008-2009، وتحديدًا يوم 22 نوفمبر 2008، وكان في عمر 39 عامًا و8 أشهر حينذاك.

3- الويلزي ريان جيجز

سجل النجم الويلزي ريان جيجز هدفًا لصالح فريقه مانشستر يونايتد في مرمى هال سيتي في موسم 2012-2013، وتحديدًا يوم 6 مايو 2014، وكان في عمر 39 عامًا و3 أشهر حينذاك.

4- البرازيلي تياجو سيلفا

سجل المدافع البرازيلي تياجو سيلفا هدفًا لصالح فريقه تشيلسي في مرمى مانشستر سيتي في موسم 2023-2024، وتحديدًا يوم 12 نوفمبر 2023، وهو في عمر 39 عامًا وشهرين.

5- الإنجليزي ستيوارت بيرس

سجل المدافع الإنجليزي ستيوارت بيرس هدفًا لصالح فريقه وست هام يونايتد في مرمى ساوثهامبتون في موسم 2000-2001، وتحديدًا يوم 25 نوفمبر 2000، وكان في عمر 38 عامًا و7 أشهر حينذاك.

6- الإسكتلندي جراهام ألكسندر

سجل المدافع الإسكتلندي جراهام ألكسندر هدفين لصالح فريقه بيرنلي في مرمى هال سيتي في موسم 2000-2010، وتحديدًا يوم 10 أبريل 2010، وكان في عمر 38 عامًا و6 أشهر.

7- الويلزي مارك هيوز

سجل المهاجم الويلزي مارك هيوز هدفًا لصالح فريقه بلاكبيرن روفرز في مرمى ليستر سيتي في موسم 2001-2002، وتحديدًا يوم 30 مارس 2002، وكان في عمر 38 عامًا و5 أشهر.

8- التركي توجاي كيريموغلو

سجل لاعب الوسط التركي توجاي كيريموغلو هدفًا لصالح فريقه بلاكبيرن روفرز في مرمى بورتسموث في موسم 2008-2009، وتحديدًا يوم 30 نوفمبر 2008، وكان في عمر 38 عامًا و3 أشهر.

9- الإنجليزي مايك هارفورد

سجل المهاجم الإنجليزي مايك هارفورد هدفًا لصالح فريقه ويمبلدون في مرمى وست هام يوناتيد في موسم 1996-1997، وتحديدًا يوم 18 مارس 1997، وكان في عمر 38 عامًا وشهر واحد.

10- الويلزي جاري سبيد

سجل لاعب الوسط الويلزي جاري سبيد هدفًا لصالح فريقه بولتون في مرمى ريدينج في موسم 2007-2008، وتحديدًا يوم 25 أغسطس 2007، وكان في عمر 37 عامًا و11 شهرًا.