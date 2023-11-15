الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نظام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.. ومواعيد المباريات

تصفيات إفريقيا المؤهلة
تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

تنطلق اليوم، الأربعاء، أولى جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق، عن نظام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تُقام النسخة المقبلة لبطولة كأس العالم، التي ستستضيفها دول كندا والمكسيك والولايات المتحدة في تنظيم مشترك، بمشاركة 48 منتخبًا، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وذلك خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2026.

نظام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

- يُشارك 48 منتخبًا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في نسختها الحالية، وذلك بعد زيادة المنتخبات بدلًا من 32 فريقًا في النسخ السابقة من المونديال.

- من المنتظر أن تتأهل 9 منتخبات إفريقية مباشرة إلى كأس العالم 2026.

- تم تقسيم المنتخبات الأعضاء في الـ "كاف"، ويبلغ عددهم 54 منتخبًا، على 9 مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات. 

- تقام مباريات المنتخبات في كل مجموعة 10 مباريات بنظام الذهاب والعودة، على أن يتأهل المتصدر مباشرة إلى مونديال 2026.

- بينما يتأهل أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في كل المجموعات إلى الملحق، حيث سيتواجه فريقان في الدور نصف النهائي ثم النهائي ليتأهل من القارة السمراء منتخب إضافي لخوض الملحق العالمي (FIFA Play-Off)، بخلاف المنتخبات المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

- ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات بوركينا فاسو، جيبوتي، سيراليون، إثيوبيا وغينيا.

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مواعيد مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

وتأتي مواعيد مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، على النحو التالي:

- الجولتان الأولى والثانية: من 13 إلى 21 نوفمبر 2023.

- الجولتان الثالثة والرابعة: من 3 إلى 11 يونيو 2024.

- الجولتان الخامسة والسادسة: 17 إلى 25 مارس 2025.

- الجولتان السابعة والثامنة: من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

- الجولتان التاسعة والعاشرة: من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

- الدورة الفاصلة لـ «كاف» (الملحق القاري): من 10 إلى 18 نوفمبر 2025.

- الدورة الفاصلة لـ «فيفا» (الملحق العالمي): مارس 2026.

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