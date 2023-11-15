فيتوريا يحذر لاعبى الفراعنة من حمى البدايات قبل مواجهة جيبوتى

حملت كلمات البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، للاعبى الفراعنة خلال المحاضرة الأولى مع بداية انطلاق المعسكر الحالى، مزيدًا من التحذير حول حمى البدايات فى أى مشوار يخص التصفيات، لاسيما وأنها التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم والتى تحتاج لتركيز شديد، حتى لا يفقد الفراعنة أى نقطة فى بداية المشوار قد تكون سببًا فى حزن وندم شديدين عند نهاية المشوار.

وشدد فيتوريا، خلال حديثه مع اللاعبين، على ضرورة الحفاظ على المستوى الذى وصل إليه المنتخب الوطنى فى مباراة الجزائر الأخيرة، لأن الجماهير المصرية لن تقبل بتراجع المستوى من جديد فى ظل ارتباط الفراعنة بخوض بطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل، مما يحتم على الجميع بذل قصارى حهدهم للظهور بالمستوى الذى يطمئن الجماهير المصرية، ويدفعها للالتفاف حول المنتخب استعدادًا للمهمة الأكبر مطلع العام المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره جيبوتى فى السابعة من مساء غدٍ الخميس على استاد القاهرة، فى بداية مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التى تقام فى أمريكا وكندا والمكسيك، على أن تغادر بعثة الفراعنة فى اليوم التالى للمباراة مباشرة إلى ليبيريا على متن طائرة خاصة لمواجهة سيراليون فى مباراة الجولة الثانية.

واكتملت صفوف منتخب مصر في التدريب الثاني للفراعنة اليوم بتواجد محمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش ومشاركتهم في المران.

وتضم قائمة منتخب مصر 25 لاعبًا، وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.