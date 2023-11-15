الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يحذر لاعبى الفراعنة من حمى البدايات قبل مواجهة جيبوتى

منتخب مصر
منتخب مصر

حملت كلمات البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، للاعبى الفراعنة خلال المحاضرة الأولى مع بداية انطلاق المعسكر الحالى، مزيدًا من التحذير حول حمى البدايات فى أى مشوار يخص التصفيات، لاسيما وأنها التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم والتى تحتاج لتركيز شديد، حتى لا يفقد الفراعنة أى نقطة فى بداية المشوار قد تكون سببًا فى حزن وندم شديدين عند نهاية المشوار.

وشدد فيتوريا، خلال حديثه مع اللاعبين، على ضرورة الحفاظ على المستوى الذى وصل إليه المنتخب الوطنى فى مباراة الجزائر الأخيرة، لأن الجماهير المصرية لن تقبل بتراجع المستوى من جديد فى ظل ارتباط الفراعنة بخوض بطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل، مما يحتم على الجميع بذل قصارى حهدهم للظهور بالمستوى الذى يطمئن الجماهير المصرية، ويدفعها للالتفاف حول المنتخب استعدادًا للمهمة الأكبر مطلع العام المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره جيبوتى فى السابعة من مساء غدٍ الخميس على استاد القاهرة، فى بداية مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التى تقام فى أمريكا وكندا والمكسيك، على أن تغادر بعثة الفراعنة فى اليوم التالى للمباراة مباشرة إلى ليبيريا على متن طائرة خاصة لمواجهة سيراليون فى مباراة الجولة الثانية.

واكتملت صفوف منتخب مصر في التدريب الثاني للفراعنة اليوم بتواجد محمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش ومشاركتهم في المران.

وتضم قائمة منتخب مصر 25 لاعبًا، وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.

منتخب مصر المنتخب الوطني البرتغالي روي فيتوريا اتحاد مباراة جيبوتى

مواد متعلقة

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة جيبوتى غدًا فى تصفيات المونديال

فيتوريا يكتفي بالتدريبات الفنية خوفا من تعرض لاعبي الفراعنة للإرهاق

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

"القاهرة الإخبارية" تعرض اللقطات الأولى من اقتحام الاحتلال الإسرائيلى مستشفى الشفاء فى غزة

إحالة متهم بهتك عرض فتاة في التجمع للجنايات

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مباحثات رئيس الشاباك ومسئولين مصريين

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من بيت لحم

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب