منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة جيبوتى غدا فى تصفيات المونديال

اختتم منتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته مساء أمس الثلاثاء، باستاد القاهرة استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها فى السادسة من مساء غدٍ الخميس، في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واكتملت صفوف منتخب مصر في التدريب الثاني للفراعنة مساء أمس الثلاثاء بتواجد محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش ومشاركتهم في المران.

قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهة جيبوتى فى تصفيات المونديال

وتضم قائمة منتخب مصر 25 لاعبا وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.

أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر وجيبوتى

تم تحديد سعر تذاكر الدرجة الثالثة بـ 30 جنيها، بينما تحدد سعر تذاكر الدرجة الثانية بـ 50 جنيها، والدرجة الأولى بـ 75 جنيها، بينما ستكون أسعار تذاكر المقصورة مقابل 250 جنيها.