النني: شخصان جعلوني أشعر بالأمان في أرسنال

تحدث محترفنا المصري محمد النني عن شعوره بعد قضاء 8 سنوات داخل نادي أرسنال الإنجليزي، وذلك في حوار مطول مع الموقع الرسمي للنادي.

ونشر الموقع الرسمي للنادي حوار مطولًا للنني اليوم بمناسبة مرور 8 سنوات على انضمامه للفريق في يناير 2016.

ولعب النني صاحب الـ 31 عامًا مع أرسنال 8 مواسم بالموسم الحالي وشارك في 158 مباراة وسجل 6 أهداف وحقق 3 ألقاب.

وقال النني في حواره: “الروح هي الجوع الذي لديك، والعمل الذي تقوم به، وكل شيء يتعلق بعملك وكيف تقدم كل شيء للفريق، إن رؤية ما يحتاجه الفريق منك والقدرة على القيام بذلك كله يأتي من روح الفريق”.

وتابع:"إن التضحيات التي يتعين عليك القيام بها كلاعب كرة قدم تتعلق بروح الفريق ولهذا السبب نحن هنا لجعل كل شيء يعمل معًا كفريق واحد".

وأضاف: “لقد جعلني الجميع أشعر بالترحيب، ولكن كان هناك شخصان على وجه الخصوص بذلوا قصارى جهدهم ليجعلوني أشعر وكأنني في بيتي الأول كان أرسين فينجر، يوم وصولي إلى ملعب التدريب، والثاني؟ ميكيل ارتيتا لقد كان لاعبًا كان القبطان، بمجرد دخولي إلى الملعب كان يتحدث معي، وبعد ذلك، كنا نذهب لتناول طعام الغداء، وفي غرفة تبديل الملابس كان يتحدث معي، طوال الأيام القليلة الأولى لي هنا”.

ويضيف مو: "ما فعله ميكيل أيضًا هو التحدث مع وكيل أعمالي، جاء وكيل أعمالي إلى ساحة التدريب لرؤيتي لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد مجيئي إلى أرسنال وكان ميكيل يتحدث معه دائمًا الآن، يقول وكيل أعمالي ميكيل، لقد كان جيدًا حقًا في مجيئه إلي وإخباري أنك لاعب جيد حقًا،" لأنه كان يعلم أن وكيل أعمالي سيخبرني. وهذا جعلني سعيدا. أعتقد أن أشياء كهذه، والتي تبدو وكأنها جزء من الحمض النووي لآرسنال، أمر لا يصدق".

وعن بداياته مع النادي الأهلي: “ لعبت مع الأهلي، أعتقد أنه أكبر ناد في أفريقيا، لقد انضممت عندما كنت في السادسة من عمري، لقد كانت تبعد ساعتين عن مدينتي لذا كان علينا السفر إلى هناك لفترة طويلة، لكنها كانت جيدة حقًا. احببته”.

وواصل: “لقد كانت كرة القدم دائمًا بالنسبة لي. لقد كنت دائمًا لاعب كرة قدم وكانت الرياضة الوحيدة التي أحببناها جميعًا. لقد كنت القائد وكنت ألعب في مركز قلب الدفاع، وبعد ذلك غيرت مركزي إلى خط الوسط”.

وعن استمراره في إنجلترا: “أعتقد أن الشيء الرئيسي بالنسبة للإنسان هو أن يحاول التعلم من كل ما يحيط به، من الجيد التعرف على الثقافات الأخرى، وتعلم اللغات الأخرى، ومعرفة كيف يفكر الآخرون، لأن كل بلد يختلف عن الآخر حتى منذ قدومي إلى إنجلترا، تعلمت بعض اللغة الإسبانية من ميكيل والمدربين، وكذلك بعض البرتغالية من اللاعبين البرازيليين. من المهم التقاط الأشياء من أشخاص وثقافات مختلفة”.

وامتدح النني الجانرز: “ يقولون آرسنال هو الأفضل، لكن لا أحد يشرح السبب وهذا هو السبب، نحن نعمل كعائلة، نحن نعمل حقًا كعائلة، والجميع يتحدث إليك هنا. الجميع يقول نفس الشيء، وحتى اللاعبين الجدد يشعرون بنفس الشيء. عندما تأتي إلى هنا فأنت بالفعل في العائلة”.

وأكمل: “تتحدث إلى الطاقم الطبي ويبدو أنك واحد منهم. إذا تحدثت إلى المدربين، فلن يعتقد أي منهم أنه أكبر منك أو من أي شخص آخر هنا. إنهم أصدقاؤك. في الملعب، نعمل بجد ونعرف ما نريده من بعضنا البعض، ولكن خارج ذلك نحن أصدقاء. الفريق الاعلامي ؟ في العديد من الأندية يكونون متباعدين، لكن هنا يتحدثون إلينا ونشعر أنهم واحد منا، ونحن واحد منهم”.

يقول: “ولهذا السبب، بالنسبة لي، هذا هو النادي الأعظم حسنًا، أنا ألعب هنا، نعم، لكنني أعدك أنه إذا ذهبت إلى أي مكان آخر فلن تشعر بهذا الشعور العائلي. فريدة من نوعه”.

وأتم: “سأكذب إذا قلت لحظة واحدة فقط بالنسبة لي، كان العام الماضي موسمًا خاصًا حقًا، أقول ذلك مع احترامي لكل السنوات التي أمضيتها هنا لأن المشجعين كانوا دائمًا جيدين حقًا، لكن العام الماضي، المشجعون استطعت رؤية الفرحة منهم، وشعرت أن المشجعين شعروا وكأنهم كذلك. واحد منا. من الصعب جدًا القيام بذلك”.

“ميكيل بالنسبة لي هو عبقري لأنه أنشأ هذا الرابط بين اللاعبين، وهو، والنادي، والمشجعين، جميعًا معًا. أعتقد أنه شيء سحري حقًا – لأنه عليك أن تفعل السحر للقيام بذلك. أقسم أن المشجعين يشعرون أنهم واحد منا”.

"إنهم ليسوا منفصلين عنا. إنهم يأتون إلى الملعب وهم سعداء ويمكنك أن ترى مدى دعمهم للفريق - عندما نكون خارج أرضنا، ربما في نيوكاسل، ترى عدد الأشخاص الذين يأتون. نحن محظوظون بوجود هؤلاء المشجعين". خلفنا."