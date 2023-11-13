انضمام النني وتريزيجيه وحامد وشريف لمعسكر منتخب مصر

انضم عدد من المحترفين لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، والذي انطلق ظهر اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراتي جيبوتي وسيراليون.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهتين قويتين أمام كلًا من جيبوتي وسيراليون، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

انضمام الرباعي النني وتريزيجيه وحامد وشريف لمعسكر منتخب مصر

وشهد معكسر منتخب مصر انضمام الرباعي محمد النني، محمود حسن تريزيجيه، طارق حامد ومحمد شريف، على أن يصل باقي المحترفين تباعًا.

بينما يصل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، مساء اليوم قادمًا من إنجلترا، بعد خوض مباراة كبيرة مع فريقه أمام وينتفورد، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، على أن ينضم للتدريبات غدًا الثلاثاء. لمطالعة التفاصيل من هنا.

انتظام اللاعبين المحليين في معسكر منتخب مصر

كما انتظم اللاعبين المحليين في معسكر منتخب مصر الأول، وهم:

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

مروان عطية

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

مصطفي فتحي

حسين الشحات

موعد مباراة منتخب مصر الأول المقبلة أمام جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي، يوم 16 نوفمبر الجاري، على استاد "القاهرة"، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

بينما تُقام مباراة منتخب مصر ضد سيراليون، يوم 19 نوفمبر الجاري، في ليبريا، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.