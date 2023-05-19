الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كاف" يعلن موعد ونظام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن موعد ونظام التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكذلك موعد سحب قرعة التصفيات.

ويأتي الإعلان عن موعد سحب القرعة وإقرار النظام الجديد للتصفيات، عقب اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، أمس الخميس، بالجزائر.

وحسبما ذكر «كاف» في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، فإن اللجنة التنفيذية وافقت على شكل ومواعيد التصفيات، مشيرًا إلى وضع الشكل الجديد للتصفيات، بما يتماشى مع النسخة الموسعة لكأس العالم التي وضعها «فيفا».

وأوضح «كاف» في بيانه، أن نظام التصفيات، سيشمل جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عدده 54 اتحادًا، حيث سيتم تقسيمها إلى تسع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ست منتخبات.

وأشار الاتحاد القاري إلى أن متصدر كل مجموعة سيتأهل تلقائيًا إلى كأس العالم 2026، بينما سيلعب أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في دورة «كاف» الفاصلة (الملحق القاري)، على أن يتأهل الفائز من تلك الدورة إلى الملحق العالمي (FIFA Play-Off).

وأضاف «كاف»، أن اللجنة التنفيذية قد اعتمدت يوم الأربعاء 12 يوليو المقبل، موعدًا لسحب قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي ستجرى في العاصمة بنين، كوتونو، في الليلة التي تسبق الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ومن جانبه، كشف الاتحاد الإفريقي، عن مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي جاءت على النحو التالي:

الجولتان الأولى والثانية: من 13 إلى 21 نوفمبر 2023.

الجولتان الثالثة والرابعة: من 3 إلى 11 يونيو 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة: 17 إلى 25 مارس 2025.

الجولتان السابعة والثامنة: من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولتان التاسعة والعاشرة: من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

الدورة الفاصلة لـ «كاف» (الملحق القاري): من 10 إلى 18 نوفمبر 2025.

الدورة الفاصلة لـ «فيفا» (الملحق العالمي): مارس 2026.

وستقام النسخة المقبلة لكأس العالم، التي ستستضيفها كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بمشاركة 48 منتخبًا، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وذلك خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2026.

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