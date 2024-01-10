ليفربول يُعلن انضمام فابيو كارفاليو إلى هال سيتي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، رحيل لاعبه البرتغالي فابيو كارفاليو، جناح الفريق، خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

ليفربول يُعلن رحيل فابيو كارفاليو إلى هال سيتي

وأصدر نادي ليفربول بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد خلاله رحيل فابيو كارفاليو، كأول الراحلين عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الجاري خلال شهر يناير.

وأوضح النادي الإنجليزي في بيانه، انتقال فابيو كارفاليو إلى صفوف هال سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وكان نادي ليفربول قد قرر قطع إعارة فابيو كارفاليو من لايبزيج الألماني في يناير الجاري، وذلك بعدما شارك في 15 مباراة في جميع المسابقات، بواقع 360 دقيقة فقط.

يذكر أن فابيو كارفاليو قد انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2022، قادمًا من فولهام.

وشارك الشاب البرتغالي، صاحب الـ21 عامًا، في 21 مباراة مع ليفربول، سجل خلالهم 3 أهداف.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في كأس الرابطة الإنجليزية

يستضيف فريق ليفربول نظيره فولهام، على ملعب "أنفيلد رود"، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد فولهام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مشوار ليفربول وفولهام في كأس الرابطة الإنجليزية

وكان فريق ليفربول قد تأهل للدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية، بعدما تغلّب على وست هام يونايتد بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، يوم الأحد الماضي.

بينما تأهل فريق فولهام لهذا الدور، بعدما حقق فوزًا صعبًا على إيفرتون بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.