الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

رياضة

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة الريال في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة الديربي الناري اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من المسابقة.

مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني 

يخوض فريق أتلتيكو مدريد مواجهة قوية وشرسة أمام غريمه وجاره ريال مدريد في "ديربي العاصمة"، على ملعب "الأول بارك" في الرياض، بعاصمة المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

من المرجح أن يكون تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: يان أوبلاك.
  • خط الدفاع: مولينا – خيمينيز – فيستل - هوميرسو.
  • خط وسط الملعب: لينو - ماركوس لورينتي – كوكي - دي باول.
  • في خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في نصف نهائي السوبر الإسباني

ستُذاع مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في نصف نهائي السوبر الإسباني عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD.

معلقو مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في نصف نهائي السوبر الإسباني

سيتولى كلًا من "علي سعيد الكعبي" و"رؤوف خليف" مهمة التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في نصف نهائي السوبر الإسباني.

txt

ليفربول يتحدى فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

txt

صدام ناري بين ريال مدريد وأتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

مشوار أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

ويُشارك فريق أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، في بطولة كأس السوبر الإسباني، بصفته وصيف الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وستشهد بطولة كأس السوبر الإسباني، نشر المحادثات الصوتية بين غرفة الـVAR  والحكم الرئيسي، وذلك ابتداءًا من الدور نصف النهائي من المسابقة، في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

ويُشارك في بطولة السوبر الإسباني 4 أندية في هذه النسخة، وهي: برشلونة بطل الدوري الإسباني، ريال مدريد بطل كأس الملك، أتلتيكو مدريد وصيف الليجا، بالإضافة إلى أوساسونا، وصيف الكأس. 

اتلتيكو مدريد ريال مدريد كأس السوبر الإسباني نصف نهائي كأس السوبر الإسباني تشكيل أتلتيكو مدريد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد أتلتيكو مدريد وريال مدريد

مواد متعلقة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-1-2024 الرسمية والودية والقنوات الناقلة

صدام ناري بين ريال مدريد وأتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

ليفربول يتحدى فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

دوريفال جونيور يقترب من خلافة "دينيز" في تدريب منتخب البرازيل

مواعيد مباريات غدًا الثلاثاء ومواجهات منتخب مصر والأهلي والزمالك القادمة والقنوات الناقلة

كلوب يُشيد بتألق لاعبي ليفربول أمام أرسنال في كأس الاتحاد

الصحف البريطانية عن موقعة «الإمارات»: ليفربول يزيد معاناة أرسنال

الأكثر قراءة

عاجل.. 3 زلازل فى البحر المتوسط تتجاوز الـ3.9 ريختر (صورة)

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع التى تضرب البلاد

مسلسل حالة خاصة.. هل ينتقم نديم من عز في أحداث الحلقة الثالثة؟

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

يخدم 5 ألاف أسرة سنويا.. افتتاح أول مطعم "مجاني" للأولى بالرعاية

خطوبة هشام جمال وليلى زاهر.. قصة حب بدأت من "في بيتنا روبوت"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة.. بدء "المرحلة الثالثة" وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا