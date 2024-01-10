تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة الريال في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة الديربي الناري اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من المسابقة.

مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

يخوض فريق أتلتيكو مدريد مواجهة قوية وشرسة أمام غريمه وجاره ريال مدريد في "ديربي العاصمة"، على ملعب "الأول بارك" في الرياض، بعاصمة المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

من المرجح أن يكون تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: مولينا – خيمينيز – فيستل - هوميرسو.

خط وسط الملعب: لينو - ماركوس لورينتي – كوكي - دي باول.

في خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في نصف نهائي السوبر الإسباني

ستُذاع مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في نصف نهائي السوبر الإسباني عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD.

معلقو مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في نصف نهائي السوبر الإسباني

سيتولى كلًا من "علي سعيد الكعبي" و"رؤوف خليف" مهمة التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في نصف نهائي السوبر الإسباني.

مشوار أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

ويُشارك فريق أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، في بطولة كأس السوبر الإسباني، بصفته وصيف الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وستشهد بطولة كأس السوبر الإسباني، نشر المحادثات الصوتية بين غرفة الـVAR والحكم الرئيسي، وذلك ابتداءًا من الدور نصف النهائي من المسابقة، في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

ويُشارك في بطولة السوبر الإسباني 4 أندية في هذه النسخة، وهي: برشلونة بطل الدوري الإسباني، ريال مدريد بطل كأس الملك، أتلتيكو مدريد وصيف الليجا، بالإضافة إلى أوساسونا، وصيف الكأس.