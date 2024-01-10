كفة متوازنة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد قبل قمة كأس السوبر الإسباني

تنطلق اليوم، الأربعاء، القمة النارية بين ناديي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ويلتقي فريق ريال مدريد بنظيره وجاره أتلتيكو مدريد في "ديربي العاصمة"، على ملعب "الأول بارك" في الرياض، بعاصمة المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، قبل القمة المرتقبة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 224 في تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في جميع المسابقات.

- التقى الفريقان في 223 مباراة في جميع المسابقات، حقق خلالها ريال مدريد الفوز 114 مباراة، مقابل 56 انتصارًا لفريق أتلتيكو مدريد، بينما تعادلا في 53 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات سجل لاعبو ريال مدريد 386 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 290 هدفًا من لاعبي أتلتيكو مدريد.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في شهر سبتمبر الماضي، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1.

- وعلى صعيد بطولة كأس السوبر الإسباني، فقد التقى الفريقان في ثلاث مباريات من قبل، وكانت الكفة متوازنة، حيث حقق ريال مدريد فوزًا واحدًا، ومثله لأتلتيكو مدريد، وكذلك تعادلا في مواجهة أخرى.

- وخلال المواجهات الثلاثة سجل لاعبو ريال مدريد 5 أهداف، بينما استقبلت شباكهم 3 أهداف من لاعبي أتلتيكو مدريد.

- وكانت المباراة الأولى في موسم 2014-2015، في المباراة النهائية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

- ونتيجة للتعادل، أقيمت مباراة أخرى بين الفريقين في النهائي، وانتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدف نظيف.

- أما المباراة الثالثة، فقد كانت في نهائي موسم 2019-2020، وانتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح.

موعد نهائي كأس السوبر الإسباني

ويُشارك في بطولة السوبر الإسباني 4 أندية في هذه النسخة، وهي: برشلونة بطل الدوري الإسباني، ريال مدريد بطل كأس الملك، أتلتيكو مدريد وصيف الليجا، بالإضافة إلى أوساسونا، وصيف الكأس.

وبناءً عليه، من المنتظر أن يواجه الفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو، بالفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا، في نهائي كأس السوبر الإسباني، والمُقرر إقامته مساء يوم الأحد المقبل.

وستشهد بطولة كأس السوبر الإسباني، نشر المحادثات الصوتية بين غرفة الـVAR والحكم الرئيسي، وذلك ابتداءًا من الدور نصف النهائي من المسابقة، في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

يذكر أن فريق برشلونة يُعد الفريق الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، برصيد 14 لقبًا، آخرها كان تتويجه باللقب في الموسم الماضي، عندما تغلّب على غريمه ريال مدريد بنتيجة 3-1.