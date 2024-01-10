تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة الديربي الناري اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من المسابقة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

من المرجح أن يكون تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر – ناتشو - ميندي.

خط وسط الملعب: فيدي فالفيردي - توني كروس - لوكا مودريتش.

خط الوسط الهجومي: جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره وجاره أتلتيكو مدريد في "ديربي العاصمة"، على ملعب "الأول بارك" في الرياض، بعاصمة المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مشوار ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

ويُشارك فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في بطولة كأس السوبر الإسباني، بصفته بطل كأس ملك إسبانيا.

وستشهد بطولة كأس السوبر الإسباني، نشر المحادثات الصوتية بين غرفة الـVAR والحكم الرئيسي، وذلك ابتداءًا من الدور نصف النهائي من المسابقة، في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

ويُشارك في بطولة السوبر الإسباني 4 أندية في هذه النسخة، وهي: برشلونة بطل الدوري الإسباني، ريال مدريد بطل كأس الملك، أتلتيكو مدريد وصيف الليجا، بالإضافة إلى أوساسونا، وصيف الكأس.