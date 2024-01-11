الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ديربي مميز".. الصحف العالمية تُشيد بتألق ريال مدريد أمام أتلتيكو وفوز ليفربول

ريال مدريد
ريال مدريد

سلطت الصحف العالمية، الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على فوز ريال مدريد الكبير أمام جاره أتلتيكو مدريد في "ديربي العاصمة"، بجانب فوز ليفربول على فولهام.

وكان فريق ريال مدريد قد حقق فوزًا كبيرًا على أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-3، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، وبالتالي نجح النادي الملكي في خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

كذلك حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على فولهام بنتيجة 2-1، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة، ليضع الريدز قدمًا في المباراة النهائية.

الصحف العالمية تتحدث عن فوز ليفربول وتألق ريال مدريد 

وكانت البداية مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، التي عنونت "ريال مدريد يحسم الديربي"، مُضيفة: "كتيبة كارلو أنشيلوتي تنتصر على أتلتيكو مدريد، ويتأهلون إلى نهائي كأس السوبر الإسباني".

وتابعت الصحيفة في تقريرها: "داني كارفاخال ودخول براهيم دياز ينقذان ريال مدريد في الوقت الإضافي للمباراة".

وعن مباراة برشلونة وأوساسونا في نصف نهائي السوبر الإسباني، كتبت الصحيفة: "تشافي يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد أوساسونا، في المباراة المُقامة في السعودية".

صحيفة "ماركا"

 

فيما خرجت صحيفة "آس" بعنوان "لا يُنسى"، مُضيفة: "ريال مدريد يصل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-3 في أفضل ديربي منذ سنوات".

وتابع: "أتلتيكو مدريد كان قريبًا من الفوز، ولكن ريال مدريد حسم الأمر في الوقت الإضافي".

صحيفة "آس"

 

txt

برشلونة يسعى للدفاع عن اللقب أمام أوساسونا فى نصف نهائى السوبر الإسبانى

txt

الاتفاق السعودى يستهدف ضم ماتيب وجوميز من ليفربول

 

في المقابل، جاءت صحيفة "ميرور" بعنوان "كودي المذهل"، مُضيفة: "ليفربول كان في خطر كبير أمام فولهام، ولكن دخول كودي جاكبو أنقذ الريدز وحسم الفوز لفريقه بهدفه القاتل".

صحيفة "ميرور"

 

أما صحيفة "تليجراف" فقد عنونت "جاكبو المنقذ"، مُضيفة: "ليفربول يفوز على فولهام بنتيجة 2-1 في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بفضل هدف كودي جاكبو".

وتابعت الصحيفة في تقريرها: "بدلاء ليفربول المميزين يحسمون فوز ليفربول.. جاكبو ونونيز ينقذان الريدز أمام فولهام".

صحيفة "تليجراف"

 

ولم تختلف صحيفة "تايمز" عن البقية، إذ عنونت "جاكبو يمنح ليفربول الأفضلية"، مُضيفة: "كودي جاكبو يسجل هدف الحسم لليفربول، ويساهم في وضع قدم في نهائي كأس الرابطة".

صحيفة "تايمز"

 

الصحف العالمية ريال مدريد اتلتيكو مدريد ليفربول فولهام كأس الرابطة الإنجليزية كأس السوبر الإسباني

الأكثر قراءة

عاجل.. أعداد المواليد فى مصر تسجل أكبر تراجع بمعدل 23% خلال آخر 10 سنوات

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

أول قرار من محكمة القضاء الإداري ضد "برلمانية واقعة الغش" بامتحانات جامعة جنوب الوادي

اغتصاب جماعي في ميدان عام.. 4 ذئاب بشرية ينهشون جسد فتاة في نهار رمضان

أسباب تخفيف الحكم على المتهم في قضية "فتاة الساحل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟