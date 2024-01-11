"ديربي مميز".. الصحف العالمية تُشيد بتألق ريال مدريد أمام أتلتيكو وفوز ليفربول

سلطت الصحف العالمية، الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على فوز ريال مدريد الكبير أمام جاره أتلتيكو مدريد في "ديربي العاصمة"، بجانب فوز ليفربول على فولهام.

وكان فريق ريال مدريد قد حقق فوزًا كبيرًا على أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-3، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، وبالتالي نجح النادي الملكي في خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

كذلك حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على فولهام بنتيجة 2-1، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة، ليضع الريدز قدمًا في المباراة النهائية.

الصحف العالمية تتحدث عن فوز ليفربول وتألق ريال مدريد

وكانت البداية مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، التي عنونت "ريال مدريد يحسم الديربي"، مُضيفة: "كتيبة كارلو أنشيلوتي تنتصر على أتلتيكو مدريد، ويتأهلون إلى نهائي كأس السوبر الإسباني".

وتابعت الصحيفة في تقريرها: "داني كارفاخال ودخول براهيم دياز ينقذان ريال مدريد في الوقت الإضافي للمباراة".

وعن مباراة برشلونة وأوساسونا في نصف نهائي السوبر الإسباني، كتبت الصحيفة: "تشافي يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد أوساسونا، في المباراة المُقامة في السعودية".

صحيفة "ماركا"

فيما خرجت صحيفة "آس" بعنوان "لا يُنسى"، مُضيفة: "ريال مدريد يصل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-3 في أفضل ديربي منذ سنوات".

وتابع: "أتلتيكو مدريد كان قريبًا من الفوز، ولكن ريال مدريد حسم الأمر في الوقت الإضافي".

صحيفة "آس"

في المقابل، جاءت صحيفة "ميرور" بعنوان "كودي المذهل"، مُضيفة: "ليفربول كان في خطر كبير أمام فولهام، ولكن دخول كودي جاكبو أنقذ الريدز وحسم الفوز لفريقه بهدفه القاتل".

صحيفة "ميرور"

أما صحيفة "تليجراف" فقد عنونت "جاكبو المنقذ"، مُضيفة: "ليفربول يفوز على فولهام بنتيجة 2-1 في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بفضل هدف كودي جاكبو".

وتابعت الصحيفة في تقريرها: "بدلاء ليفربول المميزين يحسمون فوز ليفربول.. جاكبو ونونيز ينقذان الريدز أمام فولهام".

صحيفة "تليجراف"

ولم تختلف صحيفة "تايمز" عن البقية، إذ عنونت "جاكبو يمنح ليفربول الأفضلية"، مُضيفة: "كودي جاكبو يسجل هدف الحسم لليفربول، ويساهم في وضع قدم في نهائي كأس الرابطة".