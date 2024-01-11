باريس سان جيرمان يخطط لضم كريم بنزيما من اتحاد جدة

يخطط باريس سان جيرمان الفرنسي، برئاسة القطري ناصر الخليفي لإبرام صفقة قوية من العيار الثقيل من الدوري السعودي.

باريس سان جيرمان يُخطط لضم كريم بنزيما من اتحاد جدة

ووفقًا لما ذكرته شبكة getfootballnewsfrance، فإن ناصر الخليفي أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن الخليفي يريد التعاقد مع بنزيما على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024.

وأكدت الشبكة في تقريرها أن لويس كامبوس، المستشار الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، لا يُفضّل التعاقد مع كريم بنزيما، في ظل تراجع مستواه هذا الموسم مع فريق اتحاد جدة، بجانب توديعه بطولة كأس العالم للأندية مبكرًا.

من جانبه، ردت شبكة فوت ميركاتو على هذه التقارير، مُشيرة إلى أنه من غير المرجح أن يوافق اتحاد جدة على رحيل كريم بنزيما في الشتاء الجاري.

وانضم كريم بنزيما إلى صفوف اتحاد جدة في صيف 2023 الماضي، قادمًا من ريال مدريد في صفقة انتقال حر بالمجان.

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره لانس، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس في الدوري الفرنسي، الأحد المقبل، في العاشرة إلا ربعا مساءً بتوقيت القاهرة وفي الحادية عشرة إلا ربعا مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان حاليًا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة.