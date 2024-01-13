هاري كين يُعادل إنجاز ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في البوندزليجا

يواصل النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، تألقه رفقة ناديه خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وساهم هاري كين في فوز بايرن ميونخ أمام هوفنهايم بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الألماني.

وسجل جمال موسيالا أول هدفين لفريق بايرن ميونخ في الدقيقتين 18 و70، ليُضيف هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.

هاري كين يُعادل إنجاز ليفاندوفسكي

ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" العالمية، المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم، فإن هاري كين تمكّن من معادلة الرقم القياسي للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأوضحت الشبكة العالمية، أن هاري كين سجل 22 هدفًا في الموسم الجاري مع بايرن ميونخ، ليُعادل إنجاز ليفاندوفسكي، بتحقيق أكبر عدد من الأهداف في النصف الأول من الموسم بالدوري الألماني.

وكان روبرت ليفاندوفسكي قد سجل أيضًا 22 هدفًا مع بايرن ميونخ في النصف الأول من موسم 2020-2021.

يذكر أن لاعبي بايرن ميونخ قاموا بارتداء قمصان تحمل الرقم 5 أمام هوفنهايم، وهو الرقم الذي كان يرتديه بيكنباور حينما كان لاعبًا أثناء عمليات الإحماء، كما ارتدوا سترات تدريبية تعود إلى عصره قبل أن يخوضوا المباراة بقمصان خاصة مطبوعة عليها كلمة "شكرًا فرانز".



موعد مباراة بايرن ميونخ المقبلة في الدوري الألماني

ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره فيردر بريمن، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن، يوم الأحد المقبل الموافق 21 يناير، في الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق بايرن ميونخ حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 41 نقطة، خلف باير ليفركوزن صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط.