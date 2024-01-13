بايرن ميونخ يقسو على هوفنهايم بثلاثية فى ليلة تكريم بيكنباور

فاز فريق بايرن ميونخ على ضيفه هوفنهايم 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).



وسجل أهداف بايرن ميونخ جمال موسيالا (هدفين) في الدقيقتين 18 و70 وأضاف الإنجليزي هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.



وشهدت المباراة طرد جريشا بورميل، لاعب هوفنهايم، في الدقيقة 74.



ورفع بايرن رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين المتصدر باير ليفركوزن، الذي يواجه أوجسبورج اليوم السبت.



في المقابل، توقف رصيد هوفنهايم عند 24 نقطة في المركز السابع.



ووفقا للموقع الرسمي للبوندسليجا، فإن بايرن سجل أهدافا في المباراة الـ65 على التوالي على ملعبه، ليحقق رقما قياسيا بالدوري.



وكان نادي بايرن ميونخ أعلن في وقت سابق من اليوم أن هذه المباراة ستكون إهداء لأيقونة النادي فرانز بيكنباور الذي توفى يوم الأحد الماضي عن عمر 78 عاما.



وقام لاعبو بايرن بارتداء قمصان تحمل الرقم 5، الذي كان يرتديه بيكنباور حينما كان لاعبا، أثناء عمليات الإحماء كما ارتدوا سترات تدريبية تعود إلى عصره قبل أن يخوضوا المباراة بقمصان خاصة مطبوعا عليها كلمة "شكرا فرانز".



وتم تشغيل أغنية خاصة ببيكنباور تحمل اسم (الأصدقاء الطيبون) عند خروج الفريقين، وبعد كل هدف لبايرن. كما تم عرض لافتة لبيكنباور على الدائرة الوسطى بالملعب قبل المباراة، كما تم عرض مقاطع فيديو له على شاشات الاستاد، والتي شهدت تصفيقا حارا من الجماهير فور عرضها على الشاشات.



في البداية قامت الجماهير بالتصفيق ثم وقفوا دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة، وارتدى اللاعبون الشارات السوداء، التي سيرتديها الجميع في مباريات هذه الجولة.



وكتب على لافتة في مدرجات مشجعي بايرن:"الضوء الساطع يبدأ رحلته الأخيرة. أرقد في سلام فرانز".

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