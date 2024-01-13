الشوط الأول.. تشيلسى يتقدم بهدف نظيف أمام فولهام فى الدورى الإنجليزى

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد فولهام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض فريق تشيلسي مواجهة قوية أمام فولهام على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

تشيلسى يتقدم بهدف نظيف أمام فولهام فى الشوط الأول

وتقدم فريق تشيلسي بهدف نظيف أمام فولهام، سجله كول بالمر في الدقيقة 45+4 من ركلة جزاء في الوقت الإضافي من أحداث الشوط الأول.

وبدأت المباراة بتمريرات قصيرة بين لاعبي تشيلسي في وسط الملعب من أجل تسجيل هدف مبكر، ولكن دفاع فولهام كان قويًا وتصدى لجميع محاولات لاعبي البلوز.

وفي الدقيقة 17، قام جالاجر بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح تشيلسي لكنها مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 25، حدث تدخل من تياجو سيلفا، لاعب تشيلسي، على لاعب فولهام، ليحتسب حكم المباراة مخالفة لصالح الأخير.

وبعد ثلاث دقائق، سدد بيتروفيتش كرة خطيرة لصالح فريق فولهام، ولكن تصدى لها حارس مرمى تشيلسي في أخطر فرص المباراة في لشوط الأول.

وفي الدقيقة الرابعة في الوقت الإضافي من الشوط الأول، تمكّن كول بالمر من تسجيل الهدف الأول لفريق تشيلسي.

ترتيب تشيلسى وفولهام فى الدورى الإنجليزى

ويتواجد فريق تشيلسي حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد فولهام في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.