تشيلسى يعلن "قطع إعارة" ديفيد فوفانا من يونيون برلين

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي استعادة خدمات المهاجم الإيفواري ديفيد فوفانا وقطع إعارته لنادي يونيون برلين الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانضم فوفانا لصفوف فريق يونيون برلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وكان مقررًا أن يكمل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ونشر النادي بيانًأ عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله عودة فوفانا لصفوف الفريق.

وشارك فوفانا في 17 مباراة بقميص فريق يونيون برلين وسجل هدفين وصنع آخر لزملائه في الفريق.

وبدأ ديفيد فوفانا مسيرته ضمن صفوف نادي أبيدجان سيتي وانتقل منه لنادي أفاد دجيكانو خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 على سبيل الإعارة، ثم عاد لفريقه في صيف 2020 ولعب معهم حتى شتاء 2021 ورحل لنادي مولده النرويجي الذي لعب له لمدة عامين ثم انضم لتشيلسي في يناير 2023.

ولعب فوفانا 4 مباريات بقميص تشيلسي بواقع 112 دقيقة دون المساهمة في أي هدف، فيما شارك في مباراتين بقميص تحت 21 عامًا، وسجل هدفًا واحدًا، فيما شارك في 65 مباراة بقميص فريق مولده النرويجي، وسجل 24 هدفًا، وصنع 10 لزملائه، ليصبح مجمل المباريات التي لعبها خلال مسيرته 88 مباراة، سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 11.