الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسى يعلن "قطع إعارة" ديفيد فوفانا من يونيون برلين

ديفيد فوفانا
ديفيد فوفانا

أعلن نادي تشيلسي  الإنجليزي استعادة خدمات المهاجم الإيفواري ديفيد فوفانا وقطع إعارته لنادي يونيون برلين الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانضم فوفانا لصفوف فريق يونيون برلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وكان مقررًا أن يكمل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ونشر النادي بيانًأ عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله عودة فوفانا لصفوف الفريق.

وشارك فوفانا في 17 مباراة بقميص فريق يونيون برلين وسجل هدفين وصنع آخر لزملائه في الفريق.

وبدأ ديفيد فوفانا مسيرته ضمن صفوف نادي أبيدجان سيتي وانتقل منه لنادي أفاد دجيكانو خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 على سبيل الإعارة، ثم عاد لفريقه في صيف 2020 ولعب معهم حتى شتاء 2021 ورحل لنادي مولده النرويجي الذي لعب له لمدة عامين ثم انضم لتشيلسي في يناير 2023.

ولعب فوفانا 4 مباريات بقميص تشيلسي بواقع 112 دقيقة دون المساهمة في أي هدف، فيما شارك في مباراتين بقميص تحت 21 عامًا، وسجل هدفًا واحدًا، فيما شارك في 65 مباراة بقميص فريق مولده النرويجي، وسجل 24 هدفًا، وصنع 10 لزملائه، ليصبح مجمل المباريات التي لعبها خلال مسيرته 88 مباراة، سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 11.

تشيلسى ديفيد فوفانا يونيون برلين الانتقالات الشتوية الدورى الانجليزى

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

دار الإفتاء: السبت القادم غرة شهر رجب لعام 1445 هجريًا

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

ما الحل.. لو رفضت إسرائيل حكم محكمة العدل الدولية؟

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

سقطت من الطابق الثالث.. وفاة طالبة جامعية فى بنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟