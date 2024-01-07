الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انتكاسة جديدة.. «نكونكو» يغيب عن تشيلسي 3 أسابيع للإصابة

نكونكو
نكونكو

تعرض الفرنسي كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي الإنجليزي، لانتكاسة جديدة بعد أقل من شهر بعد عودته من إصابة كبيرة خضع على إثرها لعملية جراحية.

وقال الصحفي الإنجليزي “رحمان عثمان” على حسابه بـ “x”، أن نكونكو سيغيب على الأقل لمدة 3 أسابيع بعد إصابته الجديدة في الفخذ.

وأكد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، أن لاعبه الفرنسي كريستوفر نكونكو، يعاني من إصابة على مستوى الفخذ.

وقال بوتشيتينو، عقب الفوز على بريستون في الكأس: ”نكونكو لم يشارك، لأنه عانى بعد التدريب من مشكلة في الفخذ، ونحن بحاجة لمعرفة ما إذا كان بإمكانه أن يكون جاهزًا للمباريات القليلة المقبلة”.

وشارك نكونكو في 4 مباريات فقط مع البلوز منذ عودته وسجل هدفا وحيدا، بعدما غاب عن انطلاقته منذ بداية الموسم بعد انضمامه رسميًا من لايبزيج الألماني.

وانتصر تشيلسي على ضيفه بريستون نورث إند، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات دور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بأربعة أهداف دون رد.

تشيلسى نكونكو كريستوفر نكونكو بوتشيتينو ماوريسيو بوتشيتينو

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