الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة الريال في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا

تشكيل أتلتيكو مدريد
تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة الريال بكأس ملك إسبانيا

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة ريال مدريد في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من المسابقة.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد جاره وغريمه ريال مدريد، في "ديربي العاصمة" على ملعب "سيفيتاس واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، اليوم الخميس، في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة الريال في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا

من المرجح أن يكون تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة الريال في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: يان أوبلاك.
  • خط الدفاع: لينو – هيرموسو – خيمينيز – سافيتش - مولينا.
  • خط وسط الملعب: كوكي - دي بول - ماركوس يورينتي.
  • في خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا.

معلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

سيتولى المُعلق الرياضي "رؤوف خليف" مهمة التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD.

txt

ضمنهم مابولولو.. 5 لاعبين تألقوا في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا

txt

ماذا قدم محترفو الدوري المصري في الجولة الأولى من أمم إفريقيا؟

مشوار ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

وكان فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قد تأهل لدور الـ16 من البطولة، بعدما تغلّب على أراندينا بنتيجة 3-1.

بينما خطف أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، بطاقة التأهل لهذا الدور، على حساب لوجو بنتيجة 3-1 أيضًا.

اتلتيكو مدريد ريال مدريد كاس ملك اسبانيا تشكيل أتلتيكو مدريد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ريال مدريد وأتلتيكو موعد مباراة ريال مدريد

مواد متعلقة

ضمنهم مابولولو.. 5 لاعبين تألقوا في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18-1-2024 في كأس أمم وأفريقيا وآسيا وملك أسبانيا

صدام نارى جديد بين ريال مدريد وأتلتيكو بدور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

توني كروس يتحدث عن صافرات استهجان الجماهير في نهائي السوبر الإسباني

بين السعودية وليفربول.. هل تكون 2025 سنة حسم مستقبل "محمد صلاح"؟

كيليان مبابي يواصل إثارة الجدل بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

برشلونة يحسم موقفه بشأن ضم برونو جيماريش من نيوكاسل يونايتد

"فضيحة".. ماذا قالت صحف تونس عن سقوط المنتخب أمام ناميبيا؟

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من رئيس مصلحة الضرائب بشأن منظومة "الإيصال الإلكتروني"

محكوم عليها بالحبس 63 سنة.. ضبط رئيسة مجلس إدارة مجموعة مطاعم وسوبر ماركت شهيرة بالجيزة

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

تراجع مفاجئ للدولار عالميًا وارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني

عاجل.. إعلام إسرائيلى: انقلاب سفينة حربية تابعة للجيش فى عمق البحر وإصابة 7 جنود

مسئول بـ"علوم الفضاء": العالم سيشهد طقسًا قاسيًا فى 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس

مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة فى جنوب لبنان

بسبب العدوان الإسرائيلى.. ارتفاع حاد فى مؤشر الأسعار خلال 2023 فى فلسطين