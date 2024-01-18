تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة ريال مدريد في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من المسابقة.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد جاره وغريمه ريال مدريد، في "ديربي العاصمة" على ملعب "سيفيتاس واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، اليوم الخميس، في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة الريال في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا

من المرجح أن يكون تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة الريال في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: لينو – هيرموسو – خيمينيز – سافيتش - مولينا.

خط وسط الملعب: كوكي - دي بول - ماركوس يورينتي.

في خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا.

معلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

سيتولى المُعلق الرياضي "رؤوف خليف" مهمة التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD.

مشوار ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

وكان فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قد تأهل لدور الـ16 من البطولة، بعدما تغلّب على أراندينا بنتيجة 3-1.

بينما خطف أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، بطاقة التأهل لهذا الدور، على حساب لوجو بنتيجة 3-1 أيضًا.