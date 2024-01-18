ريال مدريد يتفوق على أتلتيكو مدريد في تاريخ المواجهات بكأس ملك إسبانيا

تنطلق اليوم، الخميس، القمة النارية بين ناديي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في "ديربي العاصمة" ببطولة كأس ملك إسبانيا.

ويحل فريق ريال مدريد ضيفًا على غريمه وجاره أتلتيكو مدريد، في "ديربي العاصمة" على ملعب "سيفيتاس واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، اليوم الخميس، في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد قبل المواجهة المرتقبة في كأس ملك إسبانيا، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 225 في تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في جميع المسابقات.

- التقى الفريقان في 224 مباراة من قبل، حقق خلالهم ريال مدريد الفوز في 115 مباراة، مقابل، 56 انتصارًا لفريق أتلتيكو مدريد، بينما تعادلا في 53 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ريال مدريد 391 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 293 هدفًا من لاعبي أتلتيكو مدريد.

- وعلى صعيد بطولة كأس ملك إسبانيا، فقد التقى الفريقان في 33 مباراة، حقق خلالهم ريال مدريد الفوز في 15 مباراة، مقابل 9 انتصارات لفريق أتلتيكو مدريد، وكذلك تعادلا في 9 مواجهات.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ريال مدريد 54 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 43 هدفًا من لاعبي أتلتيكو مدريد.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا، كانت في دور ربع النهائي بالموسم الماضي 2022-2023، وانتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1.

- أما في الموسم الحالي، فقد كانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين، انتهت بفوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-3، في مباراة "ديربي مدريد" التي جمعتهما بالأسبوع الماضي، ضمن لقاءات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، والذي استضافته المملكة العربية السعودية، حيث توّج ريال مدريد باللقب، بعد الانتصار على غريمه التقليدي برشلونة في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدف.

مشوار ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

وكان فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قد تأهل لدور الـ16 من البطولة، بعدما تغلّب على أراندينا بنتيجة 3-1.

بينما خطف أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، بطاقة التأهل لهذا الدور، على حساب لوجو بنتيجة 3-1 أيضًا.