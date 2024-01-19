الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباريات كأس أمم إفريقيا "كان 2024" غدا السبت

مباريات كاس امم افريقيا
مباريات كاس امم افريقيا 2024

أصبح البحث عن مواعيد مباريات غدا السبت الموافق 20 يناير 2024، وتحديدا منافسات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية “كان 2024”، هو الشغل الشاغل لجميع عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة والقارة السمراء بصفة خاصة.

ويأتي ذلك، بعد المفاجآت المدوية والمستمرة في المونديال القاري، من سقوط بعض الكبار المرشحون للتتويج بالأميرة السمراء منذ انطلاق البطولة السبت الماضي وحتى الآن، فضلا عن النتائج السيئة جدا للفراعنة، على مدار المواجهتين الماضيتين أمام منتخبي موزمبيق وغانا.

 

مواعيد مباريات غدا السبت بكأس أمم إفريقيا 2024

الجزائر & بوركينا فاسو .. الرابعة عصرا (ملعب السلام).

منافسات المجموعة الرابعة، الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

موريتانيا & أنجولا .. السابعة مساء (ملعب السلام).

منافسات المجموعة الرابعة، الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

تونس & مالي .. العاشرة مساء (ملعب أمادو جون كوليبالي).

منافسات المجموعة الخامسة، الجولة الثانية مرحلة المجموعات.

 

القنوات الناقله لكأس أمم إفريقيا 2024

تنقل جميع منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في دولة كوت ديفوار، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات المسابقة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

 

مجموعات كأس أمم إفريقيا 2024

المجموعة الأولى..

1/ غينيا الأستوائية 4 نقاط.

2/ نيجيريا 4 نقاط.

3/ كوت ديفوار 3 نقاط.

4/ غينيا بيساو بلا رصيد من النقاط.

 

المجموعة الثانية..

1/ الرأس الأخضر 3 نقاط.

2/ مصر نقطتين.

3/ موزمبيق نقطة وحيدة.

4/ غانا نقطة وحيدة.

 

المجموعة الثالثة..

1/ السنغال 3 نقاط.

2/ غينيا نقطة وحيدة.

3/ الكاميرون نقطة وحيدة.

4/ جامبيا بلا رصيد من النقاط.

 

المجموعة الرابعة..

1/ بوركينا فاسو 3 نقاط.

2/ أنجولا نقطة وحيدة.

3/ الجزائر نقطة وحيدة.

4/ موريتانيا بلا رصيد من النقاط.

 

المجموعة الخامسة..

1/ مالي 3 نقاط.

2/ نامبييا 3 نقاط.

3/ تونس بلا رصيد من النقاط.

4/ جنوب إفريقيا بلا رصيد من النقاط.

 

المجموعة السادسة والأخيرة..

1/  المغرب 3  نقاط.

2/ زامبيا نقطة وحيدة.

3/ الكونغو الديمقراطية نقطة وحيدة.

4/ تنزانيا بلا رصيد من النقاط.

 

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 

من المقرر إقامة المباراة النهائية من منافسات كأس الأمم الإفريقية "كان 2024"، يوم 11 فبراير المقبل.

 

من ينظم كأس أمم إفريقيا 2025

من المقرر أن تقام منافسات النسخة رقم 35 المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2025"، بدولة المغرب.

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