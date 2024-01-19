نتائج مفاجئة.. أبرز الأرقام والإحصائيات فى مباريات كأس الأمم الإفريقية

رصد برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أبرز الأرقام والإحصائيات في مباريات كأس الأمم الإفريقية خلال الجولة الأولى من دور المجموعات.

وذكر التقرير أن بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023" التي تنظمها كوت ديفوار، شهدت تسجيل أرقام قياسية، حيث شهدت الجولة الأولى من البطولة العديد من الأحداث المهمة والنتائج غير المتوقعة.

أبرز المفاجآت في البطولة

حيث تعادل منتخب مصر بشق الأنفاس أمام موزمبيق في الوقت بدل الضائع، وخسر غانا من الرأس الأخضر في مفاجأة تعتبر هي الأكبر في المجموعة نفسها.

وفاز منتخب المغرب على منتخب تنزانيا بثلاثية نظيفة خلال فعاليات المباريات التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادس لبطولة الأمم الإفريقية، بينما خسر تونس بهدف نظيف من نامبيا، وتعادل الجزائر مع أنجولا بهدف لكل منهما، حيث أعلن هذا التعادل استمرار اللعنة التي تطارد منتخب الجزائر منذ التتويج باللقب الإفريقي عام 2019، حيث لم يحقق أي فوز في نسخ البطولة منذ التتويج باللقب على حساب السنغال.