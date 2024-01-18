وزير النقل: 3 محاور طرق رئيسية لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن ضمن الفريق الذي خطط لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في عام 2016، ومنذ البداية خططنا لأن تكون هناك محاور رئيسية تخدم على العاصمة الإدارية.

وأضاف وزير النقل خلال لقاء لبرنامج "من العاصمة" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "تم إنشاء 3 محاور طرق رئيسية، المحور الأول طريق مصر إسماعيلية، ثم طريق مصر السويس، ثم طريق السخنة، وهناك محاور أخرى مثل شارع التسعين للقادم من القاهرة الجديدة".

وتابع: "هناك أيضًا نقل جماعي وسكك حديدية متطورة كلها كهربائية لتتماشى مع الجمهورية الجديدة والعاصمة الإدارية ولتقليل الانبعاثات الكربونية".

كما أشار إلى أن القطار الكهربائي الخفيف يمشي موازيًا لطريق مصر إسماعيلية، ثم في الوسط بمحاذاة شارع التسعين في القاهرة الجديدة من مدينة نصر المونوريل، ثم الوسيلة الثالثة وهي القطار الكهربائي السريع القادم من كل أنحاء القاهرة إلى محطة العاصمة الإدارية الجديدة.