الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الطيران المدنى: الانتقال للعاصمة الإدارية أسهم فى تغيير تقنية العمل للأفضل

الفريق محمد عباس
الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى

قال الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة انعكس على التقنية التي تعمل بها الوزارة إلى الأفضل، مضيفًا: "قبل الانتقال كانت الدورة الورقية تأخذ وقتًا كبيرًا جدًا، ولكن مع الانتقال والتحول الرقمي تغير هذا المنظور".

وزير الطيران المدني: التحول الرقمي يمنع تعطيل مصالح المواطنين

وأضاف وزير الطيران المدني، خلال لقاء مع برنامج "من العاصمة" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة أسهم في سرعة التواصل بشكل كبير جدًا، مشيرًا إلى أن زيادة تعود الناس على التحول الرقمي يسهل الحياة في المستقبل.

وتابع: "التحول الرقمي يمنع وجود علاقة بين الموظف والمواطن، وبالتالي ينعكس ذلك على عدم تعطيل مصالح المواطنين، ودورة العمل مُراقبة".

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